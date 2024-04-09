13 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Галле и национальный парк Яла
Индивидуальная экскурсия в Бентоте: уникальные животные, колониальный Цейлон и черепашьи фермы за один день
13 сен в 07:00
14 сен в 07:00
от $326 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Откройте для себя высокогорье Шри-Ланки! Побывайте в Канди, Элле и Нувара Элии, посетите слоновий питомник и чайные плантации
Завтра в 05:00
13 сен в 05:00
от $673 за всё до 2 чел.
13 часов
Групповая
до 16 чел.
Увлекательное путешествие по Бентоте: от слонов до чая
Посетите Канди - сакральный буддийский город, последний оплот королевства Шри-Ланки. Увидите храм Зуба Будды, слоновий питомник, сад специй и ботанический сад
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 05:00
17 сен в 05:00
24 сен в 05:00
$109 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения9 апреля 2024поездкой остались довольны - все что анонсировалось-все получили. очень понравилось в Яла - и да, нам повезло увидеть леопардов (говорят
- ППетр3 апреля 2023Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является русскоязычным, умеет шутить и
- ААлексей20 февраля 2023Несколько слов о экскурсии: Учитывая туристические и культурно-исторические особенность Шри Ланки непросто объективно оценить экскурсию. Общие впечатления вполне положительные. Гид
- IIrina5 февраля 2023Прекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотно простроенного маршрута, Рифай делился интересной информацией о жизни в Шри-Ланке и делал потрясающие фотографии! Будем рады обратиться к нему в следующий раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Бентоте в сентябре 2024
Сейчас в Бентоте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 109 до 673. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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