На Рождество – экскурсии в Бентоте

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Бентоте на русском языке, цены от $109. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Галле и национальный парк Яла
На машине
Джиппинг
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Галле и национальный парк Яла
Индивидуальная экскурсия в Бентоте: уникальные животные, колониальный Цейлон и черепашьи фермы за один день
13 сен в 07:00
14 сен в 07:00
от $326 за всё до 2 чел.
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
На машине
4 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Откройте для себя высокогорье Шри-Ланки! Побывайте в Канди, Элле и Нувара Элии, посетите слоновий питомник и чайные плантации
Завтра в 05:00
13 сен в 05:00
от $673 за всё до 2 чел.
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Групповая
до 16 чел.
Увлекательное путешествие по Бентоте: от слонов до чая
Посетите Канди - сакральный буддийский город, последний оплот королевства Шри-Ланки. Увидите храм Зуба Будды, слоновий питомник, сад специй и ботанический сад
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 05:00
17 сен в 05:00
24 сен в 05:00
$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    9 апреля 2024
    Галле и национальный парк Яла
    поездкой остались довольны - все что анонсировалось-все получили. очень понравилось в Яла - и да, нам повезло увидеть леопардов (говорят
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    не каждый раз так везет). все организовано хорошо. единственный совет путешественникам - если вы будете обедать в предлагаемом гиде ресторане, просите блюда НЕ ОСТРЫЕ (это не имеет отношения к самой экскурсии, но чтобы воспоминания были максимально приятные о поездке), мы забыли сказать это официанту и в результате просто не смогли сьесть заказанные блюда-уж слишком остро для европейцев))). спасибо организаторам! все прошло отлично

  • П
    Петр
    3 апреля 2023
    Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
    Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является русскоязычным, умеет шутить и
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    понимает наш юмор, что не могло не радовать лично меня в данной поездке. На каждой локации было время отдохнуть, пообщаться, сделать фотографии. Организатору и гиду огромная благодарность!

    Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является
  • А
    Алексей
    20 февраля 2023
    Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
    Несколько слов о экскурсии: Учитывая туристические и культурно-исторические особенность Шри Ланки непросто объективно оценить экскурсию. Общие впечатления вполне положительные. Гид
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    полностью отработал программу и гонорар-молодец. Водитель исполнительный и очень профессиональный. Есть дна момента: 1. от чайной плантации ожидали гораздо большего, мы ехали до неё практически сутки с ночевкой, ожидали более глубокое и яркое погружение в процесс сбора и переработки с фотосессиями и аутентичностью. К сожалению весь экскурс прошел за 20-30 минут-экскурсию проводил фабричный экскурсовод в реалии это был шоп экскурс. 2. конечно достаточно изнурительное передвижение по локальным дорогам, но с этим ничего не поделаешь.

  • I
    Irina
    5 февраля 2023
    Галле и национальный парк Яла
    Прекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотно простроенного маршрута, Рифай делился интересной информацией о жизни в Шри-Ланке и делал потрясающие фотографии! Будем рады обратиться к нему в следующий раз.
    Прекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотноПрекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотноПрекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотноПрекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотно

Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте в категории «На Рождество»

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  1. Галле и национальный парк Яла
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  3. Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Бентоте в сентябре 2024
Сейчас в Бентоте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 109 до 673. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Бентоте (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 6 ⭐ отзывов, цены от $109. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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