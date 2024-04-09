13 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Экскурсия в Галле и национальный парк Яла - природа, история и животные
Индивидуальная экскурсия в Бентоте: уникальные животные, колониальный Цейлон и черепашьи фермы за один день
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
от $326 за всё до 2 чел.
13 часов
Групповая
до 16 чел.
Увлекательное путешествие по Бентоте: от слонов до чая
Посетите Канди - сакральный буддийский город, последний оплот королевства Шри-Ланки. Увидите храм Зуба Будды, слоновий питомник, сад специй и ботанический сад
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 05:00
13 авг в 05:00
20 авг в 05:00
$109 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Канди и окрестности: путешествие в центр острова
Шри-Ланка - это не только пляжи и сёрфинг. Погрузитесь в атмосферу Канди и его окрестностей: слоновий питомник, сад специй, чайная фабрика и многое другое
Начало: У вашего отеля
8 авг в 03:00
10 авг в 03:00
от €350 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения9 апреля 2024поездкой остались довольны - все что анонсировалось-все получили. очень понравилось в Яла - и да, нам повезло увидеть леопардов (говорят
- IIrina5 февраля 2023Прекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотно простроенного маршрута, Рифай делился интересной информацией о жизни в Шри-Ланке и делал потрясающие фотографии! Будем рады обратиться к нему в следующий раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Бентоте в августе 2024
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