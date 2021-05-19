Полезная информация о Дехивала-Маунт-Лавинии
Что нужно знать о Дехивала-Маунт-Лавинии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дехивала-Маунт-Лавинии
09:0926
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Дехивала-Маунт-Лавиния
|По-английски
|Dehiwala-Mount Lavinia
|Население города
|219 827 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря