Всё о Дехивала-Маунт-Лавинии

Полезная информация о Дехивала-Маунт-Лавинии

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Местное время в Дехивала-Маунт-Лавинии
09:0926
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаДехивала-Маунт-Лавиния
По-английскиDehiwala-Mount Lavinia
Население города219 827 чел.
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Дехивала-Маунт-Лавиния на карте