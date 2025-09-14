Индивидуальная
до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Шри-Ланке! Посетите средневековый Форт Галле, речное сафари по Бентоте и черепаховую ферму в Косгоде
Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы
14 сен в 07:00
15 сен в 07:00
$280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Увлекательное путешествие по Галле
Отправляемся в Эллу, чтобы увидеть девятиарочный мост, водопад Равана и чайные плантации. Путешествие на поезде и прогулки по живописным тропам ждут вас
Начало: У вашего отеля
14 сен в 06:00
15 сен в 06:00
$480 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
Индивидуальная экскурсия по живописным пляжам южного побережья Шри-Ланки. Насладитесь океаном, сделайте фото и отдохните в уединённых местах
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
$347 за всё до 2 чел.
