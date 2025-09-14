Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Галле на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 20 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи Отправьтесь в незабываемое путешествие по Шри-Ланке! Посетите средневековый Форт Галле, речное сафари по Бентоте и черепаховую ферму в Косгоде Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы $280 за всё до 2 чел. На машине 13 часов 3 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Увлекательное путешествие по Галле Отправляемся в Эллу, чтобы увидеть девятиарочный мост, водопад Равана и чайные плантации. Путешествие на поезде и прогулки по живописным тропам ждут вас Начало: У вашего отеля $480 за всё до 2 чел. На машине 13 часов 1 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки Индивидуальная экскурсия по живописным пляжам южного побережья Шри-Ланки. Насладитесь океаном, сделайте фото и отдохните в уединённых местах $347 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Галле

