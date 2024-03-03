На Рождество – экскурсии в Галле

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Галле на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие в Эллу
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Увлекательное путешествие по Галле
Отправляемся в Эллу, чтобы увидеть девятиарочный мост, водопад Равана и чайные плантации. Путешествие на поезде и прогулки по живописным тропам ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 сен в 06:00
11 сен в 06:00
$384 за всё до 2 чел.
Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
Индивидуальная экскурсия по живописным пляжам южного побережья Шри-Ланки. Насладитесь океаном, сделайте фото и отдохните в уединённых местах
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
260 за всё до 2 чел.
Сафари на джипах в парке Удавалаве
На машине
Джиппинг
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальное сафари в национальном парке Удавалаве
Погрузитесь в мир дикой природы Шри-Ланки на индивидуальном сафари в Удавалаве. Наблюдайте за слонами, буйволами и экзотическими птицами в их естественной среде
11 сен в 06:00
12 сен в 06:00
330 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    3 марта 2024
    Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
    Отличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашему гиду Ритци за прекрасные эмоции! Рекомендуем на все 100%!!!
    Отличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашемуОтличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашемуОтличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашемуОтличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашемуОтличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашемуОтличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашемуОтличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашемуОтличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашемуОтличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашемуОтличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашему
  • И
    Илона
    12 января 2024
    Путешествие в Эллу
    Прекрасно организованная экскурсия на всех этапах. Нас сопровождала Катерина - внимательная, заботливая, хорошо владеющая всей информацией о Шри-Ланке (исторической, культурной,
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    бытовой). В ходе экскурсии из-за сильного дождя пришлось изменять программу, Катерина быстро предложила нам альтернативные варианты, которые оставили незабываемые впечатления о поездке. Буду всем рекомендовать эту команду гидов - спасибо, что с такой любовью и ответственностью подходите к делу.

Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «На Рождество»

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  3. Сафари на джипах в парке Удавалаве
Сколько стоит экскурсия по Галле в сентябре 2024
Сейчас в Галле в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 384. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 2 ⭐ отзыва, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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