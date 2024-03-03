13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Увлекательное путешествие по Галле
Отправляемся в Эллу, чтобы увидеть девятиарочный мост, водопад Равана и чайные плантации. Путешествие на поезде и прогулки по живописным тропам ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 сен в 06:00
11 сен в 06:00
$384 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
Индивидуальная экскурсия по живописным пляжам южного побережья Шри-Ланки. Насладитесь океаном, сделайте фото и отдохните в уединённых местах
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
€260 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальное сафари в национальном парке Удавалаве
Погрузитесь в мир дикой природы Шри-Ланки на индивидуальном сафари в Удавалаве. Наблюдайте за слонами, буйволами и экзотическими птицами в их естественной среде
11 сен в 06:00
12 сен в 06:00
€330 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса3 марта 2024Отличная экскурсия от самой южной точки Шри-Ланки по красивейшим местам и пляжам. Спасибо организаторам и нашему гиду Ритци за прекрасные эмоции! Рекомендуем на все 100%!!!
- ИИлона12 января 2024Прекрасно организованная экскурсия на всех этапах. Нас сопровождала Катерина - внимательная, заботливая, хорошо владеющая всей информацией о Шри-Ланке (исторической, культурной,
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Галле в сентябре 2024
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