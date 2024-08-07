7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
7 авг в 06:00
8 авг в 06:00
€330 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€330 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
К живописному водопаду, вечнозелёным горам, чайным плантациям, слонам и другим обитателям нацпарка
Завтра в 05:30
7 авг в 05:30
$572 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «За городом и природа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Галле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Галле в августе 2024
Сейчас в Галле в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 572.
Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», цены от €330. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь