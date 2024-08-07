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На машине Джиппинг 7 часов Индивидуальная до 2 чел. Сафари на джипах в парке Удавалаве Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы € 330 за всё до 2 чел. На машине Джиппинг 3 часа Индивидуальная до 2 чел. Джип-сафари в национальном парке Яла Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами Начало: По договорённости € 330 за всё до 2 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 2 чел. Путешествие в Эллу + сафари К живописному водопаду, вечнозелёным горам, чайным плантациям, слонам и другим обитателям нацпарка $ 572 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Галле

Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «За городом и природа»

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