Как добраться до Хамбантоты на самолёте

В Хамбантоте 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mattala Rajapaksa International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хамбантоты

Хамбантота HRI Mattala Rajapaksa International Airport Хафр-Альбатин HBT не гражданский Hafr Albatin

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