  1. Шри-Ланка

Летим в Хамбантоту

Как добраться до Хамбантоты на самолёте

В Хамбантоте 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mattala Rajapaksa International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хамбантоты

  1. Хамбантота HRI
    Mattala Rajapaksa International Airport
  2. Хафр-Альбатин HBTне гражданский
    Hafr Albatin

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