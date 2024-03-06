Что ещё посмотреть – экскурсии в Хиккадуве

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Хиккадуве на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Индивидуальная экскурсия по Хиккадуве: сафари, форт Галле и шахты драгоценных камней. Уникальная возможность увидеть Шри-Ланку с новой стороны
7 авг в 04:00
8 авг в 04:00
$450 за всё до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
На машине
3 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу горной Шри-Ланки: водопады, старинные мосты, ботанические сады и колониальные города ждут вас
Начало: У вашего отеля
7 авг в 03:30
8 авг в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
На машине
Джиппинг
12 часов
Водная прогулка
Путешествие по югу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, речное сафари и парк Удавалаве
Проведите день, наслаждаясь уникальными местами южного побережья Шри-Ланки. Посетите форт Галле, черепашью ферму, речное и джип-сафари
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
от $697 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    6 марта 2024
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
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    старался обо всем рассказать, отвечал на все вопросы. Богатого русского языка конечно не стоит ожидать,(но это проблема для всей Шри-Ланки) такой скорее базовый, без распространенных предложений, надо внимательно слушать чтобы разобрать. Ночевали мы в очень хорошем отеле, даже превзошел наши ожидания! Вид из окна, номера, еда. . все на пять с плюсом. Все наши пожелания были услышаны, в целом нам все понравилось! Спасибо ☺️

  • А
    Андрей
    12 января 2024
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
    Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
  • К
    Ксения
    1 декабря 2023
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
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    очень насыщенный,захватывает многие основные достопримечательности! Отель,в котором мы ночевали,был очень хороший,с бассейном,вкусным ужином и завтраком и видом на горы! Водитель очень хорошо водит автомобиль,спокойный,мы не переживали за нашу безопасность. Шамми практически всегда был на достопримечательностях с нами,фотографировал,за что ему огромное спасибо 😊 Нам тур очень понравился,запомним эти прекрасные насыщенные два дня надолго!

    Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении
  • Н
    Наталья
    30 марта 2022
    Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
    Все было супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
  2. Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
  3. Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в августе 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 697. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 4 ⭐ отзыва, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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