12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Индивидуальная экскурсия по Хиккадуве: сафари, форт Галле и шахты драгоценных камней. Уникальная возможность увидеть Шри-Ланку с новой стороны
7 авг в 04:00
8 авг в 04:00
$450 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу горной Шри-Ланки: водопады, старинные мосты, ботанические сады и колониальные города ждут вас
Начало: У вашего отеля
7 авг в 03:30
8 авг в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
12 часов
Водная прогулка
Путешествие по югу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, речное сафари и парк Удавалаве
Проведите день, наслаждаясь уникальными местами южного побережья Шри-Ланки. Посетите форт Галле, черепашью ферму, речное и джип-сафари
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
от $697 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся6 марта 2024Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
- ААндрей12 января 2024Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
- ККсения1 декабря 2023Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
- ННаталья30 марта 2022Все было супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в августе 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 697. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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