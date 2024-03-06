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старался обо всем рассказать, отвечал на все вопросы. Богатого русского языка конечно не стоит ожидать,(но это проблема для всей Шри-Ланки) такой скорее базовый, без распространенных предложений, надо внимательно слушать чтобы разобрать. Ночевали мы в очень хорошем отеле, даже превзошел наши ожидания! Вид из окна, номера, еда. . все на пять с плюсом. Все наши пожелания были услышаны, в целом нам все понравилось! Спасибо ☺️