13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
2 дня в самом сердце Шри-Ланки: Канди, Нувара Элия и чайные плантации
Насладитесь красотой Шри-Ланки за 2 дня: храм Зуба Будды, Королевский Ботанический Сад, чайные плантации и водопад Рамбода. Путешествие, полное открытий
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
от $900 за всё до 2 чел.
12 часов
Водная прогулка
Путешествие по югу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, речное сафари и парк Удавалаве
Проведите день, наслаждаясь уникальными местами южного побережья Шри-Ланки. Посетите форт Галле, черепашью ферму, речное и джип-сафари
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
от $697 за человека
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Сигирии и Дамбулле с речным сафари
Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
9 авг в 08:00
$369 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 января 2022Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в августе 2024
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