Все – экскурсии в Хиккадуве

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Хиккадуве на русском языке, цены от $490. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
На машине
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Увлекательное путешествие в Сигирию и Канди
Индивидуальная экскурсия из Хиккадувы к древним чудесам Шри-Ланки. Посетите Сигирию, Золотой храм и храм Зуба Будды с русскоговорящим гидом
7 авг в 07:00
8 авг в 05:00
$490 за всё до 2 чел.
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
2 дня в самом сердце Шри-Ланки: Канди, Нувара Элия и чайные плантации
Насладитесь красотой Шри-Ланки за 2 дня: храм Зуба Будды, Королевский Ботанический Сад, чайные плантации и водопад Рамбода. Путешествие, полное открытий
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $900 за всё до 2 чел.
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
На машине
Джиппинг
12 часов
Водная прогулка
Путешествие по югу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, речное сафари и парк Удавалаве
Проведите день, наслаждаясь уникальными местами южного побережья Шри-Ланки. Посетите форт Галле, черепашью ферму, речное и джип-сафари
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
от $697 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    25 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
    читать дальше

    - Сигирию. К сожалению, речь нашего гида была не всегда понятна, хотя знаниями, я думаю владел, и был очень даже приветлив и дружелюбен. Как итог - все экскурсионные пункты крутые и интересные, но информацию о них в основном прочли в интернете. Что же насчет Сигирии… Это вообще бомба. Но нашим гидом по подьему был местный бой, в речи которого вообще трудно что было уловить, и главной задачей которого было быстро обежать маршрут, а это «на минуточку» больше 1000 крутейших ступеней по невероятному солнцепеку. В итоге - два солнечных удара и никакого удовольствия. Уже потом приехав в отель прочли историю Сигирии и обалдели от крутости увиденного)). Там же была одна задача - выжить!))

  • О
    Ольга
    20 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
    читать дальше

    в целом по разным темам и направления, в то же время не перегружает информацией. Русский на оч. Хорошем уровне. Мы много путешествуем и далеко не всегда это можно увидеть. . с гидом просто повезло. У нас была индивидуалка, автомобиль и водитель тоже хорошо. Так же у меня была возможность творческой паузы.

    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме
  • А
    Анастасия
    4 января 2022
    2 дня в самом сердце Шри-Ланки
    Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
    читать дальше

    организацией и реальным временем, которое тратилось на активность…. в первый день первый приём пищи был в 5 вечера при подъёме в 5 утра. Во второй день мы договорились о поездке на поезде… ожидали, что это будет не больше часа, т. к. анонсировалось 3 остановки…. В итоге мы потратили на поезд 4 часа 🤷🏼‍♀️. Из сопровождающего приходилось всю информацию о маршруте и времени вытаскивать дополнительными вопросами. Позитивная часть: все места, кроме водопадов (они совсем скромные) нашей большой компании очень понравились! Очень обрадовало то, что даже в случае косяка в части организации, нам шли навстречу и пытались скорректировать или адаптировать маршрут под наш запрос. В итоге мы успели реализовать все свои хотелки. В момент, когда в ресторане нас пытались обмануть с неправильной калькуляцией чека, сопровождающий нас местный вступился и потребовал правильный счет. Спасибо!!! Организаторам рекомендую давать туристам чуть больше инфы заранее, по деталям маршрута, необходимым с собой вещам и т. д.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
  2. 2 дня в самом сердце Шри-Ланки
  3. Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в августе 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 490 до 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 3 ⭐ отзыва, цены от $490. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам