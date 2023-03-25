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организацией и реальным временем, которое тратилось на активность…. в первый день первый приём пищи был в 5 вечера при подъёме в 5 утра. Во второй день мы договорились о поездке на поезде… ожидали, что это будет не больше часа, т. к. анонсировалось 3 остановки…. В итоге мы потратили на поезд 4 часа 🤷🏼‍♀️. Из сопровождающего приходилось всю информацию о маршруте и времени вытаскивать дополнительными вопросами. Позитивная часть: все места, кроме водопадов (они совсем скромные) нашей большой компании очень понравились! Очень обрадовало то, что даже в случае косяка в части организации, нам шли навстречу и пытались скорректировать или адаптировать маршрут под наш запрос. В итоге мы успели реализовать все свои хотелки. В момент, когда в ресторане нас пытались обмануть с неправильной калькуляцией чека, сопровождающий нас местный вступился и потребовал правильный счет. Спасибо!!! Организаторам рекомендую давать туристам чуть больше инфы заранее, по деталям маршрута, необходимым с собой вещам и т. д.