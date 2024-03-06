13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
2 дня в самом сердце Шри-Ланки: Канди, Нувара Элия и чайные плантации
Насладитесь красотой Шри-Ланки за 2 дня: храм Зуба Будды, Королевский Ботанический Сад, чайные плантации и водопад Рамбода. Путешествие, полное открытий
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
от $900 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу горной Шри-Ланки: водопады, старинные мосты, ботанические сады и колониальные города ждут вас
Начало: У вашего отеля
7 авг в 03:30
8 авг в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
12 часов
Водная прогулка
Путешествие по югу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, речное сафари и парк Удавалаве
Проведите день, наслаждаясь уникальными местами южного побережья Шри-Ланки. Посетите форт Галле, черепашью ферму, речное и джип-сафари
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
от $697 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся6 марта 2024Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
- ААндрей12 января 2024Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
- ККсения1 декабря 2023Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
- ААнастасия4 января 2022Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «За городом и природа»
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