Влюбиться в живописный уголок Шри-Ланки и отправиться в джип-сафари по заповеднику диких животных
В поездке вы погрузитесь в мир невероятной природы острова. Вас будут окружать холмистые ландшафты, зелёные долины и чайные плантации.
Вы посетите водопад и понаблюдаете за представителями местной фауны — цейлонскими слонами, леопардами, буйволами.
А получасовая поездка на поезде по знаменитому маршруту станет украшением всего вашего путешествия по Шри-Ланке.
Вы посетите водопад и понаблюдаете за представителями местной фауны — цейлонскими слонами, леопардами, буйволами.
А получасовая поездка на поезде по знаменитому маршруту станет украшением всего вашего путешествия по Шри-Ланке.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Визитные карточки Эллы
- Вы оцените красоту 19-метрового водопада Равана
- Увидите старинный девятиарочный мост
- Совершите несложный часовой подъём на Малый пик Адама, с вершины которого полюбуетесь панорамами холмов и рисовых полей
- Проедете на поезде (30 минут) по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире
- Посетите чайную плантацию и магазин чая, где сможете приобрести различные сорта напитка
- А также на обратном пути заедете на фруктовый рынок
Джип-сафари по национальному парку Яла
Пешком гулять по парку нельзя — дикие животные здесь живут в свободных естественных условиях. Поэтому вы отправитесь в это захватывающее путешествие на машине.
На территории заповедника обитают 44 вида млекопитающих, включая цейлонского слона и леопарда — здесь одна из самых высоких плотностей их популяций в мире. Также встречаются шри-ланкийский губач (из семейства медведей), индийский буйвол, цейлонский макак, мусанг, красный тонкий лори, кошка-рыболов и другие представители местной фауны.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого отеля от Калутара до Унаватуна, из других городов — с доплатой
- Поездка проходит на комфортном японском седане с кондиционером. За рулём будет опытный водитель, чтобы гид посвятил всё внимание вам.
- В стоимость включено: трансфер, все входные билеты, джип-сафари и сопровождение гида
- Дополнительно оплачиваются обеды
- Необходимо взять с собой: бейсболки, кроссовки, солнечные очки, фотоаппарат. Погода может меняться, поэтому возьмите с собой тёплую одежду.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваша команда гидов в Калутаре
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Миша, я родился и живу на Шри-Ланке. Учился в России более 8 лет. Сейчас возглавляю дружную команду профессиональных русскоговорящих гидов. С радостью покажем вам любимый остров.
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