Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Индивидуальная экскурсия в Калутаре

Влюбиться в живописный уголок Шри-Ланки и отправиться в джип-сафари по заповеднику диких животных

В поездке вы погрузитесь в мир невероятной природы острова. Вас будут окружать холмистые ландшафты, зелёные долины и чайные плантации.

Вы посетите водопад и понаблюдаете за представителями местной фауны — цейлонскими слонами, леопардами, буйволами.

А получасовая поездка на поезде по знаменитому маршруту станет украшением всего вашего путешествия по Шри-Ланке.
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Горный курорт Элла и национальный парк Яла
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Эллы

  • Вы оцените красоту 19-метрового водопада Равана
  • Увидите старинный девятиарочный мост
  • Совершите несложный часовой подъём на Малый пик Адама, с вершины которого полюбуетесь панорамами холмов и рисовых полей
  • Проедете на поезде (30 минут) по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире
  • Посетите чайную плантацию и магазин чая, где сможете приобрести различные сорта напитка
  • А также на обратном пути заедете на фруктовый рынок

Джип-сафари по национальному парку Яла

Пешком гулять по парку нельзя — дикие животные здесь живут в свободных естественных условиях. Поэтому вы отправитесь в это захватывающее путешествие на машине.

На территории заповедника обитают 44 вида млекопитающих, включая цейлонского слона и леопарда — здесь одна из самых высоких плотностей их популяций в мире. Также встречаются шри-ланкийский губач (из семейства медведей), индийский буйвол, цейлонский макак, мусанг, красный тонкий лори, кошка-рыболов и другие представители местной фауны.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любого отеля от Калутара до Унаватуна, из других городов — с доплатой
  • Поездка проходит на комфортном японском седане с кондиционером. За рулём будет опытный водитель, чтобы гид посвятил всё внимание вам.
  • В стоимость включено: трансфер, все входные билеты, джип-сафари и сопровождение гида
  • Дополнительно оплачиваются обеды
  • Необходимо взять с собой: бейсболки, кроссовки, солнечные очки, фотоаппарат. Погода может меняться, поэтому возьмите с собой тёплую одежду.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Калутары

Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
Прокатиться на поезде, подняться на Малый Пик Адама и полюбоваться водопадом Раванна
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
350 за всё до 2 чел.
Южная провинция Шри-Ланки на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Южная провинция Шри-Ланки на авто
Колониальный Галле, речное сафари, черепашья ферма, Голубая лагуна и буддийский храм за 1 день
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
250 за всё до 8 чел.
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Побывать на чайных плантациях «Маленькой Англии» и полюбоваться пейзажами ущелий Эллы
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
480 за всё до 2 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Калутаре
ХОРОШО
🧭
ТАМ