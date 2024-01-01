В поездке вы погрузитесь в мир невероятной природы острова. Вас будут окружать холмистые ландшафты, зелёные долины и чайные плантации. Вы посетите водопад и понаблюдаете за представителями местной фауны — цейлонскими слонами, леопардами, буйволами. А получасовая поездка на поезде по знаменитому маршруту станет украшением всего вашего путешествия по Шри-Ланке.

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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Эллы

Вы оцените красоту 19-метрового водопада Равана

Увидите старинный девятиарочный мост

Совершите несложный часовой подъём на Малый пик Адама, с вершины которого полюбуетесь панорамами холмов и рисовых полей

Проедете на поезде (30 минут) по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире

Посетите чайную плантацию и магазин чая, где сможете приобрести различные сорта напитка

А также на обратном пути заедете на фруктовый рынок

Джип-сафари по национальному парку Яла

Пешком гулять по парку нельзя — дикие животные здесь живут в свободных естественных условиях. Поэтому вы отправитесь в это захватывающее путешествие на машине.

На территории заповедника обитают 44 вида млекопитающих, включая цейлонского слона и леопарда — здесь одна из самых высоких плотностей их популяций в мире. Также встречаются шри-ланкийский губач (из семейства медведей), индийский буйвол, цейлонский макак, мусанг, красный тонкий лори, кошка-рыболов и другие представители местной фауны.

Организационные детали