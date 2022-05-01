Из Канди - к «львиной скале» Сигирия

Подняться на культовую скалу Шри-Ланки и насладиться волшебными панорамами

Индивидуальная
Сигирия — «визитная карточка» острова.

Ее изображение вы найдете повсюду: в аэропорту, в кафе, в отелях и даже на тук-туках.

Такая популярность не случайна.

Сигирия сочетает в себе все, что любят путешественники: богатую историю, потрясающую природу и небольшую физическую нагрузку в виде подъема на 170 метров.

С радостью стану вашим проводником по этому удивительному месту!
Из Канди - к «львиной скале» Сигирия
Из Канди - к «львиной скале» Сигирия
Из Канди - к «львиной скале» Сигирия
Из Канди - к «львиной скале» Сигирия
Из Канди - к «львиной скале» Сигирия
Из Канди - к «львиной скале» Сигирия
Из Канди - к «львиной скале» Сигирия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Покорение Сигирии

Мы поднимемся по узкой лестнице на вершину Сигирии, по пути останавливаясь в самых интересных и живописных точках. Например, вы увидите ворота в виде гигантских львиных лап с когтями! А еще: фонтаны, древние настенные росписи, фрески и потрясающие панорамы окружающих густых джунглей. На самом пике я покажу вам сохранившиеся руины дворца и буддийского храма.

Погружение в прошлое

С Сигирией связано множество интересных историй и легенд. Я раскрою, чем прославился местный царь Касьяп и почему он решил построить на вершине скалы крепость. Как позднее на ней появились дворец, бассейны, монастырь и декоративные украшения. Почему на несколько столетий о Сигирии забыли, как и когда к ней вернулась жизнь.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты на скалу оплачиваются дополнительно — 30$ взрослые, 15$ дети 5-12 лет, до 5 лет бесплатно
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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