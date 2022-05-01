Что вас ожидает

Покорение Сигирии

Мы поднимемся по узкой лестнице на вершину Сигирии, по пути останавливаясь в самых интересных и живописных точках. Например, вы увидите ворота в виде гигантских львиных лап с когтями! А еще: фонтаны, древние настенные росписи, фрески и потрясающие панорамы окружающих густых джунглей. На самом пике я покажу вам сохранившиеся руины дворца и буддийского храма.

Погружение в прошлое

С Сигирией связано множество интересных историй и легенд. Я раскрою, чем прославился местный царь Касьяп и почему он решил построить на вершине скалы крепость. Как позднее на ней появились дворец, бассейны, монастырь и декоративные украшения. Почему на несколько столетий о Сигирии забыли, как и когда к ней вернулась жизнь.

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