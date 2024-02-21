12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фантастический национальный парк Яла: джип-сафари и наблюдение за дикой природой
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
8 авг в 05:00
9 авг в 05:00
от $423 за всё до 5 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Анурадхапура: Путешествие к древним буддийским святыням Шри-Ланки
Погрузитесь в историю Шри-Ланки, посетив Анурадхапуру - город с тысячелетней историей и уникальными архитектурными памятниками
Начало: У вашего отеля
8 авг в 05:30
9 авг в 05:30
от $348 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по Коломбо и окрестностям: три дня приключений
Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Начало: В аэропорту Коломбо
8 авг в 06:00
9 авг в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 февраля 2024Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
- ААлександр6 ноября 2023Экскурсия прошла выше всяких похвал. Прекрасная организация, погружение в историю, уникальные места, восхитительно вкусная местная кухня. Рифаи с удовольствием отвечал на все вопросы, рассказывал разные истории. На месте был дополнительный гид по городу, тоже очень интересно всё рассказал и показал.
- ССветлана24 июля 2023Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
- ВВладимир18 июня 2023Все отлично!
- EEkaterina28 января 2023Заказывала гида, говорящего на английском языке, так как мой муж не говорит по-русски. В полном восторге от экскурсии! Гид очаровательный,
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Что ещё посмотреть»
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