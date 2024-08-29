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Дамбуллу, Сигирию, Канди и целый ряд других мест. Очень понравился гид: максимально дружелюбен, отлично владеет русским языком (учился в РУДН), интересно и подробно рассказывает, отвечает на все вопросы и не навязывает посещение многочисленных туристических магазинов. Очень понравились гостиницы на пути - особенно в Дамбулле - я бы туда специально еще вернулся. В общем, всем рекомендую этот тур!