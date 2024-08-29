13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по древним святыням Коломбо
Нужен трансфер из аэропорта на восточное побережье? Совместите его с экскурсией по главным достопримечательностям Шри-Ланки: Дамбулла, Сигирия и Полоннарува
10 сен в 05:00
11 сен в 05:00
от $370 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по Коломбо и окрестностям за три дня
Погрузитесь в красоту Шри-Ланки за три дня: слоны в Пиннавеле, храм Дамбулла, скала Сигирия, Канди и ботанический сад Перадения. Индивидуальная экскурсия
Начало: В аэропорту Бандаранайке
11 сен в 00:30
12 сен в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 августа 2024Очень интересный и насыщенный тур по Шри-Ланке с гидом Сенакой. На комфортабельном автомобиле с кондиционером осмотрели самые знаковые места острова:
- ООлег8 августа 2024Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с городом! Всё было очень интересно! Просанна даже отвёл нас на поезд
- ААлесей27 июня 2024Очень классно)
- ООльга13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, позволив за ограниченный временной промежуток увидеть основные достопримечательности прекрасного города Коломбо. Были учтены все наши пожелания, большое спасибо организаторам и лично Иветте за увлекательный рассказ и помощь во всем!
- ТТемир13 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию!
- ММихаил3 февраля 2023Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в сентябре 2024
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