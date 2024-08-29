На Рождество – экскурсии в Коломбо

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Коломбо на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по древним святыням Коломбо
Нужен трансфер из аэропорта на восточное побережье? Совместите его с экскурсией по главным достопримечательностям Шри-Ланки: Дамбулла, Сигирия и Полоннарува
10 сен в 05:00
11 сен в 05:00
от $370 за всё до 2 чел.
Главное на Шри-Ланке за три дня
На машине
3 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по Коломбо и окрестностям за три дня
Погрузитесь в красоту Шри-Ланки за три дня: слоны в Пиннавеле, храм Дамбулла, скала Сигирия, Канди и ботанический сад Перадения. Индивидуальная экскурсия
Начало: В аэропорту Бандаранайке
11 сен в 00:30
12 сен в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Коломбо - первая встреча
На машине
32 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 августа 2024
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Очень интересный и насыщенный тур по Шри-Ланке с гидом Сенакой. На комфортабельном автомобиле с кондиционером осмотрели самые знаковые места острова:
    читать дальше

    Дамбуллу, Сигирию, Канди и целый ряд других мест. Очень понравился гид: максимально дружелюбен, отлично владеет русским языком (учился в РУДН), интересно и подробно рассказывает, отвечает на все вопросы и не навязывает посещение многочисленных туристических магазинов. Очень понравились гостиницы на пути - особенно в Дамбулле - я бы туда специально еще вернулся. В общем, всем рекомендую этот тур!

  • О
    Олег
    8 августа 2024
    Коломбо - первая встреча
    Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с городом! Всё было очень интересно! Просанна даже отвёл нас на поезд
    Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились сЗакончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с
  • А
    Алесей
    27 июня 2024
    Коломбо - первая встреча
    Очень классно)
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсия очень понравилась, позволив за ограниченный временной промежуток увидеть основные достопримечательности прекрасного города Коломбо. Были учтены все наши пожелания, большое спасибо организаторам и лично Иветте за увлекательный рассказ и помощь во всем!
  • Т
    Темир
    13 ноября 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • М
    Михаил
    3 февраля 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
    читать дальше

    хорошо говорила по русски, в случае необходимости - на английском. Предупреждала нас о всяких возможных неудобствах, попрошайки например, да и в целом слушать было интересно. Посетили основные достопримечательности, плюс с дополнительными заездами в туристические места, где можно было прикупить сувениры (ну это было по желанию)

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломбо
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
  2. Главное на Шри-Ланке за три дня
  3. Коломбо - первая встреча
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в сентябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 923. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 36 ⭐ отзывов, цены от $160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам