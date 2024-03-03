9 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Коломбо с посещением Форта Галле
Погрузитесь в атмосферу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речное сафари ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$461 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фантастический национальный парк Яла: джип-сафари и наблюдение за дикой природой
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $423 за всё до 5 чел.
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$163 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 марта 2024Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
- ВВладимир18 июня 2023Все отлично!
- ВВера4 июня 2023Я первый раз заказывала экскурсию у вас и была разочарована, что на сайте был один Гид описан (и я шла
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в августе 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 163 до 461. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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