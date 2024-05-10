Все – экскурсии в Коломбо

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Коломбо на русском языке, цены от $348. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Анурадхапура: Путешествие к древним буддийским святыням Шри-Ланки
Погрузитесь в историю Шри-Ланки, посетив Анурадхапуру - город с тысячелетней историей и уникальными архитектурными памятниками
Начало: У вашего отеля
8 авг в 05:30
9 авг в 05:30
от $348 за всё до 2 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
На машине
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день: древние храмы и крепости
Индивидуальная экскурсия по историческим сокровищам Коломбо. Погрузитесь в атмосферу древности и узнайте тайны острова. Включен транспорт
Начало: Коломбо/ Негомбо
8 авг в 05:30
9 авг в 05:30
$396 за всё до 6 чел.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
На машине
6 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по Коломбо и окрестностям: три дня приключений
Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Начало: В аэропорту Коломбо
8 авг в 06:00
9 авг в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    10 мая 2024
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней
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    мере с нашим малышом Большое спасибо за внимательность и помощь. На Сигирии очень много помощников которых не просят помогать забираться на гору, так что будте осторожны. А поскольку гид не смог с нами пройти, их было очень много вокруг нас

  • Е
    Елена
    21 февраля 2024
    По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
    Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
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    с ночевкой в 2-х отелях. Один из отелей является в прошлом домом премьер министра, а в настоящее - отелем) там было всего 5 номеров и мы были в отеле одни!!! Было здорово! Прекрасный водитель и его помощник! Огромное спасибо нашему гиду Samurdi!!! И Алевтине за организацию отдыха! Не все удалось посмотреть за 3 дня, если снова приедем, обязательно обратимся к вам👍👍👍🌹🌹🌹

    Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человекМы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человекМы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек
  • А
    Александр
    6 ноября 2023
    Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
    Экскурсия прошла выше всяких похвал. Прекрасная организация, погружение в историю, уникальные места, восхитительно вкусная местная кухня. Рифаи с удовольствием отвечал на все вопросы, рассказывал разные истории. На месте был дополнительный гид по городу, тоже очень интересно всё рассказал и показал.
  • С
    Светлана
    24 июля 2023
    По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
    Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
  • А
    Анастасия
    16 февраля 2023
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Отличная индивидуальная экскурсия по приятной цене. Большое спасибо за индивидуальный подход к клиенту: учли пожелания по изменению маршрута. Экскурсовод Веранжит
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    прекрасный рассказчик, отлично владеет русским языком. Большое спасибо Веранжиту и водителю Чаморе (извиняюсь, если ошиблась в написании). Рекомендую, очень внимательные и профессиональные.

  • E
    Ekaterina
    28 января 2023
    Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
    Заказывала гида, говорящего на английском языке, так как мой муж не говорит по-русски. В полном восторге от экскурсии! Гид очаровательный,
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    много информации, но все по делу, ответил на все вопросы (имеет аккредитацию гида высшего разряда), везде с нами ходил, все показал-рассказал. Заводил не в самые туристические места, снабжал рассказ интересными фактами и размышлениями. Сама программа хорошо продумана, отдельный водитель, чистый автомобиль, все комфортно. Свободное время, никакой спешки. Приятный и вкусный обед в симпатичном отельчике. Все здорово! Большое спасибо! Рекомендация - берите носки, так как по территории храмов необходимо ходить без обуви, а земля горячая…:)

  • И
    Ирина
    18 февраля 2022
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Экскурсия оправдала все ожидания! Несмотря на то, что накануне пришлось заменить гида (по болезни), все было организовано четко: приехали за
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    нами вовремя, микроавтобус был комфортный и вместительный, водитель прекрасный. Гид Samurdi прекрасно говорит по-русски, очень понятно и интересно рассказывала, отвечала на все наши вопросы, делала все, чтобы нам было комфортно. В итоге мы посмотрели все, что хотели, в удобном для нас темпе и объеме. Спасибо организаторам и гиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в августе 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 348 до 1 112. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 11 ⭐ отзывов, цены от $348. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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