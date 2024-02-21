12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фантастический национальный парк Яла: джип-сафари и наблюдение за дикой природой
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
8 авг в 06:00
9 авг в 05:00
от $423 за всё до 5 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по Коломбо и окрестностям: три дня приключений
Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Начало: В аэропорту Коломбо
8 авг в 06:00
9 авг в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Коломбо в Галле: Путешествие к морским черепахам и аюрведическим традициям
Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 07:30
$236 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 февраля 2024Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
- ССветлана24 июля 2023Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
- ВВладимир18 июня 2023Все отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в августе 2024
Сейчас в Коломбо в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 236 до 1 112. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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