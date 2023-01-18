Джип-сафари в Национальном парке Каудулла

Встретить слонов и леопардов в естественной среде обитания и познакомиться с природой Шри-Ланки

Национальный парк Каудулла — одно из красивейших мест Шри-Ланки, где можно понаблюдать за дикими животными с близкого расстояния.

Мы объедем парк на джипе, останавливаясь, чтобы рассмотреть слонов, леопардов, медведей, буйволов, пеликанов и других обитателей парка. Или посетим деревню недалеко от экопарка Хурулу, где вы познакомитесь с бытом крестьян Шри-Ланки.
Джип-сафари в Национальном парке Каудулла
Джип-сафари в Национальном парке Каудулла
Джип-сафари в Национальном парке Каудулла
Джип-сафари в Национальном парке Каудулла
Джип-сафари в Национальном парке Каудулла
Джип-сафари в Национальном парке Каудулла
Джип-сафари в Национальном парке Каудулла
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Описание

Что вас ожидает

Джип-сафари по парку Каудулла

Национальный парк расположился рядом с крупнейшим водохранилищем Шри-Ланки, которое было создано еще в 3 веке при короле Махасене. Вы познакомитесь с удивительной экосистемой водоема, которая притягивает десятки видов млекопитающих, рептилий, птиц и насекомых. На полноприводном джипе мы проедем по просторам Каудуллы, встречая на пути главную гордость парка — скопления диких слонов, а также, если повезет, увидим индийского замбара и цейлонсого аксиса, кабанов и леопардов, медведя губача, буйволов, оленей, павлинов, серых пеликанов, яванских марабу и экзотических бабочек.

Альтернативный вариант: экопарк Хурулу

Если погода в Каудулле будет неблагоприятной для джип-сафари, мы отправимся в экопарк Хурулу недалеко от города Хабарана. Здесь вы не увидите впечатляющее водохранилище, но также сможете встретить на лесистых ландшафтах цейлонских слонов, леопардов, рыжего пятнистого кота и других редких диких животных. А после сафари мы посетим деревню, где вы познакомитесь с традициями Шри-Ланки, попробуете местные блюда, прокатитесь на лодке, увидите, как создаются продукты из кокосового дерева и порошок чили.

Организационные детали

  • Джип-сафари в парке и трансфер на комфортабельном транспорте из Коломбо до парка и обратно включены в стоимость для группы до 6 человек. Если вас больше 6 человек, доплата составит 100$.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в национальный парк Каудулла (10$/чел.) или деревню Хабарана (10$/чел.,
  • В стоимость также включен обед в деревне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля на острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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