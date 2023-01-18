Национальный парк Каудулла — одно из красивейших мест Шри-Ланки, где можно понаблюдать за дикими животными с близкого расстояния. Мы объедем парк на джипе, останавливаясь, чтобы рассмотреть слонов, леопардов, медведей, буйволов, пеликанов и других обитателей парка. Или посетим деревню недалеко от экопарка Хурулу, где вы познакомитесь с бытом крестьян Шри-Ланки.

Описание

Что вас ожидает

Джип-сафари по парку Каудулла

Национальный парк расположился рядом с крупнейшим водохранилищем Шри-Ланки, которое было создано еще в 3 веке при короле Махасене. Вы познакомитесь с удивительной экосистемой водоема, которая притягивает десятки видов млекопитающих, рептилий, птиц и насекомых. На полноприводном джипе мы проедем по просторам Каудуллы, встречая на пути главную гордость парка — скопления диких слонов, а также, если повезет, увидим индийского замбара и цейлонсого аксиса, кабанов и леопардов, медведя губача, буйволов, оленей, павлинов, серых пеликанов, яванских марабу и экзотических бабочек.

Альтернативный вариант: экопарк Хурулу

Если погода в Каудулле будет неблагоприятной для джип-сафари, мы отправимся в экопарк Хурулу недалеко от города Хабарана. Здесь вы не увидите впечатляющее водохранилище, но также сможете встретить на лесистых ландшафтах цейлонских слонов, леопардов, рыжего пятнистого кота и других редких диких животных. А после сафари мы посетим деревню, где вы познакомитесь с традициями Шри-Ланки, попробуете местные блюда, прокатитесь на лодке, увидите, как создаются продукты из кокосового дерева и порошок чили.

Организационные детали