Побывать на чайной плантации, понаблюдать за слонами в дикой природе и заглянуть в пещерные храмы
Шри-Ланка порадует вас сладкими фруктами, бесконечно тянущимися чайными плантациями и белоснежными пляжами, улыбающимися слониками и богатым выбором специй.
Вы узнаете о производстве чая, традиционной медицине, прокатитесь на поезде мимо гористых джунглей, посетите священные места и курорт с британской атмосферой.
Все контрасты Шри-Ланки только для вас, ведь путешествие проводится индивидуально только для вашей компании.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|81 000 ₽
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что минимум за 24 часа до въезда в Шри-Ланку вам необходимо подать заявку на оформление визы через сайт – http://www.eta.gov.lk/slvisa/
Участие единого гида на всём маршруте не предполагается. В назначенное место и время вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам остаётся следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования вам привезёт курьер за 4 дня до начала тура. Также они дублируются на электронную почту. На связи будет ваш личный тревел-агент 24/7.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Шри-Ланку
Встретим вас в аэропорту Коломбо и отвезём в отель. Рекомендуем прилетать в первую половину дня, чтобы вы смогли отдохнуть перед вечерней экскурсией.
Сегодня перед вами откроется город контрастов с наследием португальцев, голландцев и англичан и современными зданиями. Культуры, религии, времена и народы удивительно смешиваются и оставляют свой отпечаток на Коломбо.
Слоны и крепость короля на скале
Путешествие по Шри-Ланке невозможно представить без слонов и знаменитого дворца на скале — вы отправитесь в Сигирию и по дороге остановитесь в питомнике, где выхаживают малышей-слонов, оставшихся без родителей. Подниметесь на Львиную скалу, на вершине которой находится крепость короля, возведённая в 5 веке н. э. Увидите гигантский трон, фрески с изображением «небесных дев» и живописную панораму с высоты 170 метров.
Вечером гид-водитель отвезёт вас в отель.
Древняя столица, специи и пещерный храм
Сегодня вы посетите древнюю столицу Шри-Ланки — Полоннаруву. Увидите развалины зданий, дворцов и монастырей, самый знаменитый храм республики и четыре статуи Будды в различных позах, высеченные в гранитной скале.
Далее прогуляетесь по саду в Матале, где узнаете о специях, выращиваемых на Шри-Ланке. Узнаете, как их используют в кулинарии и в традиционной медицине. Посетите пещерный буддийский храм Дамбулла, основанный в 1 веке до н. э., состоящий из пяти пещер и хранящий многочисленные статуи Будды. Рассмотрите фрески, которые украшают потолок и стены храма и отражают главные моменты жизни Будды.
Вечером гид-водитель отвезёт вас в отель.
Храм Зуба Будды, королевский сад, чайная плантация, тройной водопад и британский курорт
Пора увидеть главную святыню всего островного государства — храм Зуба Будды. Снаружи это скромное белое здание, но внутри — роскошный интерьер с резьбой на деревянных панелях и элементах из слоновой кости. Вы рассмотрите храм таким, каким он был во времена Кандийского государства.
Затем гид-водитель отвезёт вас прогуляться в Перадению по Королевского ботаническому саду, который был создан для отдыха королей. В нём собрано множество редких растений и привезённых с разных уголков планеты. В саду растут деревья, высаженные Николаем Вторым и Юрием Гагариным.
Посещение Шри-Ланки невозможно представить и без чайной плантации. Вы посетите одну из старейших и крупнейших, расположенную на высоте 1500 метров над уровнем моря. Увидите все этапы выращивания и производства чая.
По дороге в высокогорный курорт Нувара-Элия встретиться тройной водопад Рамбода. У подножия верхнего находится большой бассейн, где вы сможете искупаться. После освежающего релакса подниметесь на машине ещё повыше и окажетесь словно в Англии — город был основан в 19 веке британцами, многие здания сохранили черты колониального периода. Сегодня вы переночуете в горах.
Приключения на поезде среди джунглей, 9-арочный мост, прогулка на Малый пик Адама и водопад
После завтрака вас ждёт увлекательная и живописная поездка на аутентичном поезде по горной части Шри-Ланки с многочисленными чайными плантациями. Путешествие займёт 3 часа.
Далее посетите знаменитый мост, состоящий из девяти арок и являющийся крупнейшим в стране. Построен он полностью из горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. После недлительного переезда в Эллу запланирована прогулка на Малый пик Адама — скалу с семью вершинами. Треккинг лёгкий на 1,5 часа. По тропе будут кафе с красивыми видами, где вы сможете отдохнуть и подкрепиться.
И последняя живописная локация на сегодня — водопад Равана, который входит в десятку лучших на Шри-Ланке.
Дикие животные, форт Галле и переезд к океану
После раннего завтрака за вами заедем гид-водитель и отвезёт в национальный парк «Яла», где обитают крокодилы, медведи, мангусты, кабаны, шакалы, буйволы и другие дикие животные. Сафари на джипах организуется за дополнительную плату. Вы сможете увидеть зверей, приходящих рано утром на водопой, и сделать эффектные кадры.
Затем переезд в Унаватуна или Тринкомали (зависит от сезона), где вас ждёт идеальный пляжный отдых. По дороге будет остановка в форте Галле, который построили голландцы в 17 веке.
День отдыха у океана
Последние 2 дня тура вы проведёте на побережье Индийского океана в райском месте с песчаными пляжами.
День отдыха у океана
Отъезд
После завтрака за вами заедет водитель и проводит в аэропорт Коломбо.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- г. Коломбо, аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.