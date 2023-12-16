Путешествие мечты по островному государству — тропическому оазису, заключённому в объятия Индийского океана. Шри-Ланка порадует вас сладкими фруктами, бесконечно тянущимися чайными плантациями и белоснежными пляжами, улыбающимися слониками и богатым выбором специй. Вы узнаете о производстве чая, традиционной медицине, прокатитесь на поезде мимо гористых джунглей, посетите священные места и курорт с британской атмосферой. Все контрасты Шри-Ланки только для вас, ведь путешествие проводится индивидуально только для вашей компании.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что минимум за 24 часа до въезда в Шри-Ланку вам необходимо подать заявку на оформление визы через сайт – http://www.eta.gov.lk/slvisa/

Участие единого гида на всём маршруте не предполагается. В назначенное место и время вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам остаётся следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования вам привезёт курьер за 4 дня до начала тура. Также они дублируются на электронную почту. На связи будет ваш личный тревел-агент 24/7.