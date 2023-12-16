Экзотика Шри-Ланки только для вас

Индивидуальный тур в Коломбо

Побывать на чайной плантации, понаблюдать за слонами в дикой природе и заглянуть в пещерные храмы

Путешествие мечты по островному государству — тропическому оазису, заключённому в объятия Индийского океана.

Шри-Ланка порадует вас сладкими фруктами, бесконечно тянущимися чайными плантациями и белоснежными пляжами, улыбающимися слониками и богатым выбором специй.

Вы узнаете о производстве чая, традиционной медицине, прокатитесь на поезде мимо гористых джунглей, посетите священные места и курорт с британской атмосферой.

Все контрасты Шри-Ланки только для вас, ведь путешествие проводится индивидуально только для вашей компании.
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Экзотика Шри-Ланки только для вас
Ближайшие даты:
16
дек
13
янв
17
фев
2
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет81 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что минимум за 24 часа до въезда в Шри-Ланку вам необходимо подать заявку на оформление визы через сайт – http://www.eta.gov.lk/slvisa/

Участие единого гида на всём маршруте не предполагается. В назначенное место и время вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам остаётся следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования вам привезёт курьер за 4 дня до начала тура. Также они дублируются на электронную почту. На связи будет ваш личный тревел-агент 24/7.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Шри-Ланку

Встретим вас в аэропорту Коломбо и отвезём в отель. Рекомендуем прилетать в первую половину дня, чтобы вы смогли отдохнуть перед вечерней экскурсией.

Сегодня перед вами откроется город контрастов с наследием португальцев, голландцев и англичан и современными зданиями. Культуры, религии, времена и народы удивительно смешиваются и оставляют свой отпечаток на Коломбо.

Добро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-Ланку
2 день

Слоны и крепость короля на скале

Путешествие по Шри-Ланке невозможно представить без слонов и знаменитого дворца на скале — вы отправитесь в Сигирию и по дороге остановитесь в питомнике, где выхаживают малышей-слонов, оставшихся без родителей. Подниметесь на Львиную скалу, на вершине которой находится крепость короля, возведённая в 5 веке н. э. Увидите гигантский трон, фрески с изображением «небесных дев» и живописную панораму с высоты 170 метров.

Вечером гид-водитель отвезёт вас в отель.

Слоны и крепость короля на скалеСлоны и крепость короля на скалеСлоны и крепость короля на скалеСлоны и крепость короля на скале
3 день

Древняя столица, специи и пещерный храм

Сегодня вы посетите древнюю столицу Шри-Ланки — Полоннаруву. Увидите развалины зданий, дворцов и монастырей, самый знаменитый храм республики и четыре статуи Будды в различных позах, высеченные в гранитной скале.

Далее прогуляетесь по саду в Матале, где узнаете о специях, выращиваемых на Шри-Ланке. Узнаете, как их используют в кулинарии и в традиционной медицине. Посетите пещерный буддийский храм Дамбулла, основанный в 1 веке до н. э., состоящий из пяти пещер и хранящий многочисленные статуи Будды. Рассмотрите фрески, которые украшают потолок и стены храма и отражают главные моменты жизни Будды.

Вечером гид-водитель отвезёт вас в отель.

Древняя столица, специи и пещерный храмДревняя столица, специи и пещерный храмДревняя столица, специи и пещерный храмДревняя столица, специи и пещерный храм
4 день

Храм Зуба Будды, королевский сад, чайная плантация, тройной водопад и британский курорт

Пора увидеть главную святыню всего островного государства — храм Зуба Будды. Снаружи это скромное белое здание, но внутри — роскошный интерьер с резьбой на деревянных панелях и элементах из слоновой кости. Вы рассмотрите храм таким, каким он был во времена Кандийского государства.

Затем гид-водитель отвезёт вас прогуляться в Перадению по Королевского ботаническому саду, который был создан для отдыха королей. В нём собрано множество редких растений и привезённых с разных уголков планеты. В саду растут деревья, высаженные Николаем Вторым и Юрием Гагариным.

Посещение Шри-Ланки невозможно представить и без чайной плантации. Вы посетите одну из старейших и крупнейших, расположенную на высоте 1500 метров над уровнем моря. Увидите все этапы выращивания и производства чая.

По дороге в высокогорный курорт Нувара-Элия встретиться тройной водопад Рамбода. У подножия верхнего находится большой бассейн, где вы сможете искупаться. После освежающего релакса подниметесь на машине ещё повыше и окажетесь словно в Англии — город был основан в 19 веке британцами, многие здания сохранили черты колониального периода. Сегодня вы переночуете в горах.

Храм Зуба Будды, королевский сад, чайная плантация, тройной водопад и британский курортХрам Зуба Будды, королевский сад, чайная плантация, тройной водопад и британский курортХрам Зуба Будды, королевский сад, чайная плантация, тройной водопад и британский курортХрам Зуба Будды, королевский сад, чайная плантация, тройной водопад и британский курорт
5 день

Приключения на поезде среди джунглей, 9-арочный мост, прогулка на Малый пик Адама и водопад

После завтрака вас ждёт увлекательная и живописная поездка на аутентичном поезде по горной части Шри-Ланки с многочисленными чайными плантациями. Путешествие займёт 3 часа.

Далее посетите знаменитый мост, состоящий из девяти арок и являющийся крупнейшим в стране. Построен он полностью из горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. После недлительного переезда в Эллу запланирована прогулка на Малый пик Адама — скалу с семью вершинами. Треккинг лёгкий на 1,5 часа. По тропе будут кафе с красивыми видами, где вы сможете отдохнуть и подкрепиться.

И последняя живописная локация на сегодня — водопад Равана, который входит в десятку лучших на Шри-Ланке.

Приключения на поезде среди джунглей, 9-арочный мост, прогулка на Малый пик Адама и водопадПриключения на поезде среди джунглей, 9-арочный мост, прогулка на Малый пик Адама и водопадПриключения на поезде среди джунглей, 9-арочный мост, прогулка на Малый пик Адама и водопадПриключения на поезде среди джунглей, 9-арочный мост, прогулка на Малый пик Адама и водопад
6 день

Дикие животные, форт Галле и переезд к океану

После раннего завтрака за вами заедем гид-водитель и отвезёт в национальный парк «Яла», где обитают крокодилы, медведи, мангусты, кабаны, шакалы, буйволы и другие дикие животные. Сафари на джипах организуется за дополнительную плату. Вы сможете увидеть зверей, приходящих рано утром на водопой, и сделать эффектные кадры.

Затем переезд в Унаватуна или Тринкомали (зависит от сезона), где вас ждёт идеальный пляжный отдых. По дороге будет остановка в форте Галле, который построили голландцы в 17 веке.

Дикие животные, форт Галле и переезд к океануДикие животные, форт Галле и переезд к океануДикие животные, форт Галле и переезд к океануДикие животные, форт Галле и переезд к океану
7 день

День отдыха у океана

Последние 2 дня тура вы проведёте на побережье Индийского океана в райском месте с песчаными пляжами.

День отдыха у океанаДень отдыха у океанаДень отдыха у океанаДень отдыха у океана
8 день

День отдыха у океана

День отдыха у океанаДень отдыха у океанаДень отдыха у океанаДень отдыха у океана
9 день

Отъезд

После завтрака за вами заедет водитель и проводит в аэропорт Коломбо.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
г. Коломбо, аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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