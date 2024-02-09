Идеальное комбо: главные локации, активности и пляжный релакс на Шри-Ланке
Индивидуальный тур в Коломбо

Искупаться у вершины водопада, понаблюдать за слонятами и покормить морских черепах

Отправляемся в комбо-тур по Шри-Ланке: неделю проведём, изучая остров и его топовые достопримечательности, а последние 3 дня посвятим отдыху у океана.

Мы исследуем древние буддийские и индуистские храмы, понаблюдаем за слонами и черепахами в дикой природе, съездим на сафари по национальному заповеднику и увидим, как растёт цейлонский чай.

Сможем встретить рассвет на горе, понежиться в естественной купели у водопада, устроить рафтинг по реке и пролететь над джунглями на зиплайне. А напоследок останется время позагорать на пляже с экзотическим коктейлем.
Идеальное комбо: главные локации, активности и пляжный релакс на Шри-Ланке
Идеальное комбо: главные локации, активности и пляжный релакс на Шри-Ланке
Идеальное комбо: главные локации, активности и пляжный релакс на Шри-Ланке
Идеальное комбо: главные локации, активности и пляжный релакс на Шри-Ланке
Идеальное комбо: главные локации, активности и пляжный релакс на Шри-Ланке
Идеальное комбо: главные локации, активности и пляжный релакс на Шри-Ланке
Идеальное комбо: главные локации, активности и пляжный релакс на Шри-Ланке
Идеальное комбо: главные локации, активности и пляжный релакс на Шри-Ланке
Идеальное комбо: главные локации, активности и пляжный релакс на Шри-Ланке
Ближайшие даты:
9
фев
1
мар
20
мар
5
апр
20
апр

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 351
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 16+

Программа тура по дням

1 день

Купание слонов

Встретим вас в аэропорту Коломбо и увезём в отель, расположенный на реке Маха Оя. Сюда приходят купаться дикие слоны и слонята из приюта «Пиннавела» неподалёку. К ним можно будет подойти поближе, чтобы сделать фото. После ужина в отеле останется свободное время.

Купание слоновКупание слоновКупание слоновКупание слонов
2 день

Золотой храм Будды и крепость Сигирия

Позавтракав, отправимся в город Дамбулла. Здесь находится Золотой храм, высеченный в скале в 1-м веке до н. э., где установлены более 150 статуй Будды. Закат встретим у древней крепости Сигирия на вершине плато, образовавшегося из магмы потухшего вулкана. Затем заселимся в гостиницу и поужинаем.

Золотой храм Будды и крепость СигирияЗолотой храм Будды и крепость СигирияЗолотой храм Будды и крепость СигирияЗолотой храм Будды и крепость Сигирия
3 день

Сад специй, храм Умы Парвати и Канди

С желающими сможем встретить рассвет на горе Пидурангала. После завтрака в отеле посетим сад специй и индуистский храм богини Умы Парвати, которая, по преданию, являлась местным жителям в обличии ребёнка.

Затем поедем в основанный в 14-м веке город Канди — одну из древних столиц острова, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в одну из главных святынь Шри-Ланки — храм Зуба Будды и сделаем остановку на смотровой площадке. Перед ужином разместимся в гостинице.

Сад специй, храм Умы Парвати и КандиСад специй, храм Умы Парвати и КандиСад специй, храм Умы Парвати и КандиСад специй, храм Умы Парвати и Канди
4 день

Ботанический сад, башня Амбулувава и рафтинг

Утром, после завтрака, стартуем в Королевский ботанический сад с огромной коллекцией экзотических деревьев и цветов, особенно орхидей. После поднимемся на белоснежную винтовую башню Амбулувава на вершине холма и сделаем селфи с головокружительной панорамой окрестностей.

Во второй половине дня устроим рафтинг по реке Келани. Ужинать и ночевать будем в отеле в джунглях у водопада.

Ботанический сад, башня Амбулувава и рафтингБотанический сад, башня Амбулувава и рафтингБотанический сад, башня Амбулувава и рафтингБотанический сад, башня Амбулувава и рафтинг
5 день

Чайная плантация, Нувара-Элия и Лунное плато

Позавтракав с потрясающим видом, отправимся на чайную плантацию и фабрику по изготовлению этого цейлонского напитка. Здесь можно устроить фотосессию, продегустировать и приобрести разные сорта чая.

Заедем в живописный высокогорный городок Нувара-Элия и отправим открытки домой с местной почты. Позже полюбуемся завораживающими пейзажами с вершины Лунного плато.

Чайная плантация, Нувара-Элия и Лунное платоЧайная плантация, Нувара-Элия и Лунное платоЧайная плантация, Нувара-Элия и Лунное платоЧайная плантация, Нувара-Элия и Лунное плато
6 день

Водопад, девятиарочный мост и зиплайн

В первой половине дня побываем у второго по высоте водопада острова Диялума и искупаемся в естественных бассейнах у его вершины. Затем на поезде доедем до красивейшего городка Элла, расположенного среди покрытых тропическими лесами и чайными плантациями гор. Посетим колоритный девятиарочный мост, поднимемся на пик Адама и спустимся обратно на зиплайне.

Вечером разместимся в гостинице и поужинаем. Можем закатить вечеринку, ведь поблизости находятся множество баров и пабов.

Водопад, девятиарочный мост и зиплайнВодопад, девятиарочный мост и зиплайнВодопад, девятиарочный мост и зиплайнВодопад, девятиарочный мост и зиплайнВодопад, девятиарочный мост и зиплайн
7 день

Сафари по национальному заповеднику

Сегодня проведём день на сафари в национальном заповеднике Яла. Здесь живут леопарды, слоны, буйволы, медведи и другие дикие животные. Они подходят достаточно близко к путешественникам, поэтому у вас получится сделать удачные фото. После отправимся к океану и заселимся в отель, изо всех номеров которого открывается вид на побережье.

Сафари по национальному заповедникуСафари по национальному заповедникуСафари по национальному заповедникуСафари по национальному заповеднику
8 день

День релакса

Посвятим день пляжному отдыху. Здесь можно взять уроки сёрфинга, покататься на качелях прямо на берегу или покормить с рук живущих тут огромных черепах. Также стоит попробовать коктейли и морепродукты в кафе и встретить закат у океана.

День релаксаДень релаксаДень релаксаДень релакса
9 день

День пляжного отдыха

Продолжаем загорать, наслаждаться жизнью и сногсшибательными видами.

День пляжного отдыхаДень пляжного отдыхаДень пляжного отдыхаДень пляжного отдыхаДень пляжного отдыха
10 день

Маяк Дондра и форт Галле

Утром ещё будет время понежиться на солнце. После обеда осмотрим один из самых высоких в Юго-Восточной Азии маяк Дондра и форт в городе Галле, с древности известном как центр морской торговли, понаблюдаем за рыбаками на шестах. Разместимся в гостинице и поужинаем.

Маяк Дондра и форт ГаллеМаяк Дондра и форт ГаллеМаяк Дондра и форт ГаллеМаяк Дондра и форт Галле
11 день

Завершающий день

После завтрака поспешим на рейс в аэропорт. Попрощаемся со Шри-Ланкой и улетим по домам.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Коломбо, первая половина дня, точное место встречи - по договорённости
Завершение: аэропорт Коломбо, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхМногодневные турыПрирода и пейзажиВодопадыПляжи

Похожие туры из Коломбо

Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
Посетить храм, где хранится зуб Будды, и посмотреть на национальные танцы и ремёсла
Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
$175 за всё до 6 чел.
От суеты к океану: 2 недели на вилле на Шри-Ланке
Авторский тур
15 дней
От суеты к океану: 2 недели на вилле на Шри-Ланке
Пожить под шум волн, отдохнуть на пустынном пляже, покататься на слоне и покормить больших черепах
Коломбо, аэропорт, время - по договорённости
25 дек
8 янв
22 янв
5 фев
$735 за всё до 8 чел.
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
Промчаться на высокогорном поезде через джунгли и насчитать сто видов орхидей
Аэропорт Коломбо
25 дек
29 дек
1 янв
5 янв
$385 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломбо. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ