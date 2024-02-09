Искупаться у вершины водопада, понаблюдать за слонятами и покормить морских черепах
Мы исследуем древние буддийские и индуистские храмы, понаблюдаем за слонами и черепахами в дикой природе, съездим на сафари по национальному заповеднику и увидим, как растёт цейлонский чай.
Сможем встретить рассвет на горе, понежиться в естественной купели у водопада, устроить рафтинг по реке и пролететь над джунглями на зиплайне. А напоследок останется время позагорать на пляже с экзотическим коктейлем.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 351
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 16+
Программа тура по дням
Купание слонов
Встретим вас в аэропорту Коломбо и увезём в отель, расположенный на реке Маха Оя. Сюда приходят купаться дикие слоны и слонята из приюта «Пиннавела» неподалёку. К ним можно будет подойти поближе, чтобы сделать фото. После ужина в отеле останется свободное время.
Золотой храм Будды и крепость Сигирия
Позавтракав, отправимся в город Дамбулла. Здесь находится Золотой храм, высеченный в скале в 1-м веке до н. э., где установлены более 150 статуй Будды. Закат встретим у древней крепости Сигирия на вершине плато, образовавшегося из магмы потухшего вулкана. Затем заселимся в гостиницу и поужинаем.
Сад специй, храм Умы Парвати и Канди
С желающими сможем встретить рассвет на горе Пидурангала. После завтрака в отеле посетим сад специй и индуистский храм богини Умы Парвати, которая, по преданию, являлась местным жителям в обличии ребёнка.
Затем поедем в основанный в 14-м веке город Канди — одну из древних столиц острова, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в одну из главных святынь Шри-Ланки — храм Зуба Будды и сделаем остановку на смотровой площадке. Перед ужином разместимся в гостинице.
Ботанический сад, башня Амбулувава и рафтинг
Утром, после завтрака, стартуем в Королевский ботанический сад с огромной коллекцией экзотических деревьев и цветов, особенно орхидей. После поднимемся на белоснежную винтовую башню Амбулувава на вершине холма и сделаем селфи с головокружительной панорамой окрестностей.
Во второй половине дня устроим рафтинг по реке Келани. Ужинать и ночевать будем в отеле в джунглях у водопада.
Чайная плантация, Нувара-Элия и Лунное плато
Позавтракав с потрясающим видом, отправимся на чайную плантацию и фабрику по изготовлению этого цейлонского напитка. Здесь можно устроить фотосессию, продегустировать и приобрести разные сорта чая.
Заедем в живописный высокогорный городок Нувара-Элия и отправим открытки домой с местной почты. Позже полюбуемся завораживающими пейзажами с вершины Лунного плато.
Водопад, девятиарочный мост и зиплайн
В первой половине дня побываем у второго по высоте водопада острова Диялума и искупаемся в естественных бассейнах у его вершины. Затем на поезде доедем до красивейшего городка Элла, расположенного среди покрытых тропическими лесами и чайными плантациями гор. Посетим колоритный девятиарочный мост, поднимемся на пик Адама и спустимся обратно на зиплайне.
Вечером разместимся в гостинице и поужинаем. Можем закатить вечеринку, ведь поблизости находятся множество баров и пабов.
Сафари по национальному заповеднику
Сегодня проведём день на сафари в национальном заповеднике Яла. Здесь живут леопарды, слоны, буйволы, медведи и другие дикие животные. Они подходят достаточно близко к путешественникам, поэтому у вас получится сделать удачные фото. После отправимся к океану и заселимся в отель, изо всех номеров которого открывается вид на побережье.
День релакса
Посвятим день пляжному отдыху. Здесь можно взять уроки сёрфинга, покататься на качелях прямо на берегу или покормить с рук живущих тут огромных черепах. Также стоит попробовать коктейли и морепродукты в кафе и встретить закат у океана.
День пляжного отдыха
Продолжаем загорать, наслаждаться жизнью и сногсшибательными видами.
Маяк Дондра и форт Галле
Утром ещё будет время понежиться на солнце. После обеда осмотрим один из самых высоких в Юго-Восточной Азии маяк Дондра и форт в городе Галле, с древности известном как центр морской торговли, понаблюдаем за рыбаками на шестах. Разместимся в гостинице и поужинаем.
Завершающий день
После завтрака поспешим на рейс в аэропорт. Попрощаемся со Шри-Ланкой и улетим по домам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Коломбо, первая половина дня, точное место встречи - по договорённостиЗавершение: аэропорт Коломбо, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.