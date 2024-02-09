С желающими сможем встретить рассвет на горе Пидурангала. После завтрака в отеле посетим сад специй и индуистский храм богини Умы Парвати, которая, по преданию, являлась местным жителям в обличии ребёнка.

Затем поедем в основанный в 14-м веке город Канди — одну из древних столиц острова, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в одну из главных святынь Шри-Ланки — храм Зуба Будды и сделаем остановку на смотровой площадке. Перед ужином разместимся в гостинице.