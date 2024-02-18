К королям морских глубин: прогулка на пароме с наблюдением за китами
Групповая экскурсия в Коломбо

Групповой трансфер из отеля и обратно + морское путешествие

С тех пор как континентальный шельф приблизился к мысу Дондра на юге острова, просторы Индийского океана у берегов Шри-Ланки стали идеальным местом для питания китов в период их миграции с ноября по апрель.

Конечно, с берега наблюдать за ними невозможно, поэтому вы отправитесь на встречу с морскими гигантами на пароме. А перед тем, как вернуться в отель, посетите черепашью ферму.
К королям морских глубин: прогулка на пароме с наблюдением за китами
К королям морских глубин: прогулка на пароме с наблюдением за китами
К королям морских глубин: прогулка на пароме с наблюдением за китами
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€213
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Программа

Поездка проходит с англоговорящим водителем из нашей команды.

05:30 — встреча в отеле и трансфер до парома
06:30 — посадка на паром. На корабле с вами могут быть другие путешественники (общее количество участников — до 25 человек)
07:00 — отправление с пирса — и начало приключения!
07:30 — лёгкий завтрак с сэндвичами и напитками
08:00 — морская прогулка, в которой вы насладитесь природой и красотой пейзажей
09:00-11:00 — наблюдение за китами и дельфинами. Вероятность увидеть млекопитающих — 100%.
11:00 — возвращение к берегу с уловом незабываемых впечатлений
11:30 — высадка из парома
12:30 — посещение черепашьей фермы
13:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер из отеля в любой точке Шри-Ланки, кроме ⁠юга и юго-запада (крайняя точка Хамбантота, Бентота)
    — билет на паром
    — питание: завтрак и напитки
    — аренда спасательных жилетов
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
  • Дополнительные расходы: посещение черепашьей фермы — 3€ с человека, трансфер из удалённых районов — от 50€ до 150€
  • В поездке вас будет сопровождать англоговорящий гид из нашей команды

ежедневно в 05:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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