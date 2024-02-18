Групповой трансфер из отеля и обратно + морское путешествие
С тех пор как континентальный шельф приблизился к мысу Дондра на юге острова, просторы Индийского океана у берегов Шри-Ланки стали идеальным местом для питания китов в период их миграции с ноября по апрель.
Конечно, с берега наблюдать за ними невозможно, поэтому вы отправитесь на встречу с морскими гигантами на пароме. А перед тем, как вернуться в отель, посетите черепашью ферму.
Конечно, с берега наблюдать за ними невозможно, поэтому вы отправитесь на встречу с морскими гигантами на пароме. А перед тем, как вернуться в отель, посетите черепашью ферму.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€213
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Программа
Поездка проходит с англоговорящим водителем из нашей команды.
05:30 — встреча в отеле и трансфер до парома
06:30 — посадка на паром. На корабле с вами могут быть другие путешественники (общее количество участников — до 25 человек)
07:00 — отправление с пирса — и начало приключения!
07:30 — лёгкий завтрак с сэндвичами и напитками
08:00 — морская прогулка, в которой вы насладитесь природой и красотой пейзажей
09:00-11:00 — наблюдение за китами и дельфинами. Вероятность увидеть млекопитающих — 100%.
11:00 — возвращение к берегу с уловом незабываемых впечатлений
11:30 — высадка из парома
12:30 — посещение черепашьей фермы
13:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер из отеля в любой точке Шри-Ланки, кроме юга и юго-запада (крайняя точка Хамбантота, Бентота)
— билет на паром
— питание: завтрак и напитки
— аренда спасательных жилетов
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
- Дополнительные расходы: посещение черепашьей фермы — 3€ с человека, трансфер из удалённых районов — от 50€ до 150€
- В поездке вас будет сопровождать англоговорящий гид из нашей команды
ежедневно в 05:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 05:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Don — ваша команда гидов в Коломбо
Провели экскурсии для 44 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками. Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!
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