Программа сезонная, проходит с ноября по апрель.

Что вас ожидает

Морская прогулка и наблюдение за китами

На встречу с китами отправимся рано-рано, в 4-5 часов утра. Вы с комфортом доберетесь от вашего отеля до гавани. Здесь вы пройдете на катер — с вами будет еще около 25 человек, но это не помешает насладиться зрелищем.

Морская прогулка продлится 2-4 часа или даже больше: пока не скажете, что уже достаточно налюбовались этими потрясающими животными.

Конечно, успех прогулки зависит от погоды, но шансы встретить китов очень высоки. Особенно хорошо их видно при спокойном океане. Дельфины приплывают не так часто; если повезет, то приплывут косатки и кашалоты. В любом случае, команда оснащена необходимым оборудованием для отслеживания передвижений морских обитателей и сделает все возможное для вашей встречи.

Чтобы вы не проголодались, на катере выдадут закуски (пакет с сэндвичами или пирожками, вода в бутылке).

Обратный путь

Если захотите, возвращаться будем по другой дороге, она займет чуть больше времени, но зато мы сможем:

посетить форт в Галле — объект наследия ЮНЕСКО ;

; прокатиться на лодке по реке Маду и впечатлиться мангровыми зарослями;

заглянуть на черепашью ферму и узнать об их разведении;

побывать на чайной плантации и фабрике — это вариант для тех, кто приехал в Шри-Ланку ненадолго и не успевает объехать страну.

Организационные детали

На лодке во время наблюдения за китами может быть около 25 человек

Для компании от 3 до 5 человек стоимость составит 200 евро за человека, для компании от 6 до 15 человек — 150 евро за человека, от 16 человек и более — 120 евро за человека. Для группы от 20 человек можно заказать отдельный катер для водной прогулки, детали уточняйте в переписке.

Поездка не подходит для путешественников младше 4 лет

Как проходит поездка

Я встречу вас в вашем отеле в Коломбо и его пригороде, либо в вашем пляжном отеле в западной или в южной провинции Шри-Ланки — в таких городах, как Ваддува, Васкадува, Калутара, Берувала, Бентота, Индувара, Ахунгалла и т. д.

Поездка начинается в промежуток с 4.00 до 5.30 утра — время начала зависит от расстояния от вашего отеля до Мириссы. Катер отправляется из гавани Мириссы в 6:30 утра, поэтому к этому времени нам нужно уже быть на месте.

Длительность водной прогулки может занять от 2 до 8 часов, в среднем — около 4 часов. Суммарно с дорогой туда и обратно из вашего отеля в Мириссу вся поездка займет 10-12 часов.

Что входит в стоимость, а что нет