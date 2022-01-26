Программа сезонная, проходит с ноября по апрель.
На встречу с китами отправимся рано-рано, в 4-5 часов утра. Вы с комфортом доберетесь от вашего отеля до гавани. Здесь вы пройдете на катер — с вами будет еще около 25 человек, но это не помешает насладиться зрелищем.
Морская прогулка продлится 2-4 часа или даже больше: пока не скажете, что уже достаточно налюбовались этими потрясающими животными.
Конечно, успех прогулки зависит от погоды, но шансы встретить китов очень высоки. Особенно хорошо их видно при спокойном океане. Дельфины приплывают не так часто; если повезет, то приплывут косатки и кашалоты. В любом случае, команда оснащена необходимым оборудованием для отслеживания передвижений морских обитателей и сделает все возможное для вашей встречи.
Чтобы вы не проголодались, на катере выдадут закуски (пакет с сэндвичами или пирожками, вода в бутылке).
Если захотите, возвращаться будем по другой дороге, она займет чуть больше времени, но зато мы сможем: