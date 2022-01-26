Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе

Встретить самых больших животных в мире, а по пути заглянуть в Галле или прокатиться по реке Маду

Индивидуально
до 10 чел.
Шри-Ланка — одно из лучших мест для наблюдения за китами.

А в Мириссе шансы их встретить — около 90%.

Я отвезу вас в гавань, где вы пересядете на катер и отправитесь на поиски этих впечатляющих существ! Если повезет, увидите, как киты поднимаются над волнами, и полюбуетесь дельфинами.

На обратном пути можем заехать в форт Галле или посетить черепашью ферму.
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа сезонная, проходит с ноября по апрель.

Что вас ожидает

Морская прогулка и наблюдение за китами

На встречу с китами отправимся рано-рано, в 4-5 часов утра. Вы с комфортом доберетесь от вашего отеля до гавани. Здесь вы пройдете на катер — с вами будет еще около 25 человек, но это не помешает насладиться зрелищем.
Морская прогулка продлится 2-4 часа или даже больше: пока не скажете, что уже достаточно налюбовались этими потрясающими животными.
Конечно, успех прогулки зависит от погоды, но шансы встретить китов очень высоки. Особенно хорошо их видно при спокойном океане. Дельфины приплывают не так часто; если повезет, то приплывут косатки и кашалоты. В любом случае, команда оснащена необходимым оборудованием для отслеживания передвижений морских обитателей и сделает все возможное для вашей встречи.

Чтобы вы не проголодались, на катере выдадут закуски (пакет с сэндвичами или пирожками, вода в бутылке).

Обратный путь

Если захотите, возвращаться будем по другой дороге, она займет чуть больше времени, но зато мы сможем:

  • посетить форт в Галле — объект наследия ЮНЕСКО;
  • прокатиться на лодке по реке Маду и впечатлиться мангровыми зарослями;
  • заглянуть на черепашью ферму и узнать об их разведении;
  • побывать на чайной плантации и фабрике — это вариант для тех, кто приехал в Шри-Ланку ненадолго и не успевает объехать страну.

Организационные детали

  • На лодке во время наблюдения за китами может быть около 25 человек
  • Для компании от 3 до 5 человек стоимость составит 200 евро за человека, для компании от 6 до 15 человек — 150 евро за человека, от 16 человек и более — 120 евро за человека. Для группы от 20 человек можно заказать отдельный катер для водной прогулки, детали уточняйте в переписке.
  • Поездка не подходит для путешественников младше 4 лет

Как проходит поездка

  • Я встречу вас в вашем отеле в Коломбо и его пригороде, либо в вашем пляжном отеле в западной или в южной провинции Шри-Ланки — в таких городах, как Ваддува, Васкадува, Калутара, Берувала, Бентота, Индувара, Ахунгалла и т. д.
  • Поездка начинается в промежуток с 4.00 до 5.30 утра — время начала зависит от расстояния от вашего отеля до Мириссы. Катер отправляется из гавани Мириссы в 6:30 утра, поэтому к этому времени нам нужно уже быть на месте.
  • Длительность водной прогулки может занять от 2 до 8 часов, в среднем — около 4 часов. Суммарно с дорогой туда и обратно из вашего отеля в Мириссу вся поездка займет 10-12 часов.

Что входит в стоимость, а что нет

  • Включено: трансфер от вашего отеля и обратно, оплата водной прогулки для наблюдения за китами, бутилированная вода и закуски на катере
  • Дополнительные расходы (по желанию): прогулка на лодке по реке Маду, длительность 2-3 часа (10 USD/чел.), посещение черепашьей фермы (2,5 USD/чел.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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