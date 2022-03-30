Коломбо для взрослых и детей

Зоопарк, черепашья ферма и музей культурного наследия под открытым небом за 1 день

Индивидуальная
Приглашаем познакомиться с удивительной природой, животным миром и ремеслами острова! Вы посетите один из крупнейших зоопарков Южной Азии и узнаете о жизни местных черепах на ферме.

А еще побываете в наглядном и уютном парке Апе Гама, стилизованном под ланкийскую деревню.

Раскроете, как живут люди за пределами столицы и какими ремеслами они занимаются.
Коломбо для взрослых и детей
Коломбо для взрослых и детей
Коломбо для взрослых и детей
Коломбо для взрослых и детей
Коломбо для взрослых и детей
Коломбо для взрослых и детей
Коломбо для взрослых и детей
Коломбо для взрослых и детей
Коломбо для взрослых и детей
Коломбо для взрослых и детей
Коломбо для взрослых и детей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Погружение в мир острова

Мы приготовили для вас легкий, познавательный и очень интересный маршрут, который понравится путешественникам всех возрастов. В программе экскурсии:

  • Зоопарк Дехивала — место, где животные обитают в естественных для них условиях. Вы увидите, как они гуляют по холмам, оврагам, водоемам и тенистым тропинкам. Всего в зоопарке около трех тысяч зверей и птиц. Среди них: павлины, обезьяны, тигры, черные носороги и карликовые бегемоты. Мы расскажем, при каких обстоятельствах был основан зоопарк и как он развивался.
  • Черепашья ферма — вы познакомитесь с симпатичными местными черепахами и узнаете, как на Шри-Ланке защищают их популяцию.
  • Парк Апе Гама — хранитель традиционной культуры острова. Здесь воссозданы местные деревенские дома и показано, какими ремеслами испокон веков занимаются ланкийцы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Трансфер на кондиционированном транспорте включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 20$ с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Коломбо
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломбо

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные☀️На весь день🖼Музеи🦁Зоопарк

Еще несколько похожих предложений в Коломбо

Коломбо - Шри-Ланка в миниатюре
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Рифай
3.7
7 отзывов
Коломбо - Шри-Ланка в миниатюре
Гавань с лиственными манговыми деревьями
90 за 1-4 чел.
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Dhammika
Нет отзывов
Киты и дельфины на морской прогулке в Мириссе
Встретить самых больших животных в мире, а по пути заглянуть в Галле или прокатиться по реке Маду
от 400 за 1-10 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Рифай
Нет отзывов
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой
240 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Коломбо. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Коломбо
ХОРОШО
🇱🇰
ТАМ