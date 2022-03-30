Приглашаем познакомиться с удивительной природой, животным миром и ремеслами острова! Вы посетите один из крупнейших зоопарков Южной Азии и узнаете о жизни местных черепах на ферме.



А еще побываете в наглядном и уютном парке Апе Гама, стилизованном под ланкийскую деревню.



Раскроете, как живут люди за пределами столицы и какими ремеслами они занимаются.