Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 9 лет. Руковожу туристической компанией — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Погружение в мир острова
Мы приготовили для вас легкий, познавательный и очень интересный маршрут, который понравится путешественникам всех возрастов. В программе экскурсии:
Зоопарк Дехивала — место, где животные обитают в естественных для них условиях. Вы увидите, как они гуляют по холмам, оврагам, водоемам и тенистым тропинкам. Всего в зоопарке около трех тысяч зверей и птиц. Среди них: павлины, обезьяны, тигры, черные носороги и карликовые бегемоты. Мы расскажем, при каких обстоятельствах был основан зоопарк и как он развивался.
Черепашья ферма — вы познакомитесь с симпатичными местными черепахами и узнаете, как на Шри-Ланке защищают их популяцию.
Парк Апе Гама — хранитель традиционной культуры острова. Здесь воссозданы местные деревенские дома и показано, какими ремеслами испокон веков занимаются ланкийцы.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Трансфер на кондиционированном транспорте включен в стоимость
Входные билеты оплачиваются дополнительно — 20$ с человека
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля в Коломбо
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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