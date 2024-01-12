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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€340
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Программа:
*Прогулка на катере (Отправление из Г. Алютгама).
Поездка на катере в океан. Солнышко, теплый ветерок, шум волн. Это не передаваемые ощущения, которые вы испытаете во время данного плавания.
*Рыбалка в открытом океане (3 Часа)
Местные рыбаки Шри Ланки поделятся опытом об удачном улове на Шри Ланке, покажут различные хитрости рыбалки, поделятся мастерством.
*Отдых на пляже на берегу океана
Организационные детали
Входит в стоимость:
*Транспорт- комфортный автомобиль с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги.
*Катер.
*Снаряжение для рыбалки и Спасательные жилеты.
- Англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.
Внимание: Не забудте взять с собой-солнцезащитный крем, головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные очки!
Расписание экскурсии: Велигама- 02.45, Ахангама- 03.00, Коггала- 03.15, Унаватуна- 03.30, Хиккадува- 04.00, Амбалангодо- 04.10, Балапития- 04.20, Ахунгала- 04.30, Косгода- 04.40, Индурува- 04.50, Бентота- 05.00, Алютгама- 05.00, Берувела- 05.10,Паиягала- 05.15, Катукурунда- 05.20, Калютара- 05.30,
Ваддува- 05.40, Панадура- 05.50, Маунт Лавиния- 06.15.
ежедневно в 05:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Алютгама
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 05:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Don — ваша команда гидов в Коломбо
Провели экскурсии для 31 туриста
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками. Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!
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