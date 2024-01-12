Морская прогулка с рыбалкой и барбекю 1 день «Всё включено»

Групповая экскурсия в Коломбо
Морская прогулка с рыбалкой и барбекю 1 день «Всё включено»
Морская прогулка с рыбалкой и барбекю 1 день «Всё включено»
Морская прогулка с рыбалкой и барбекю 1 день «Всё включено»
Морская прогулка с рыбалкой и барбекю 1 день «Всё включено»
Морская прогулка с рыбалкой и барбекю 1 день «Всё включено»
Морская прогулка с рыбалкой и барбекю 1 день «Всё включено»
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€340
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Программа:
*Прогулка на катере (Отправление из Г. Алютгама).
Поездка на катере в океан. Солнышко, теплый ветерок, шум волн. Это не передаваемые ощущения, которые вы испытаете во время данного плавания.
*Рыбалка в открытом океане (3 Часа)
Местные рыбаки Шри Ланки поделятся опытом об удачном улове на Шри Ланке, покажут различные хитрости рыбалки, поделятся мастерством.
*Отдых на пляже на берегу океана

Организационные детали

Входит в стоимость:
*Транспорт- комфортный автомобиль с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги.
*Катер.
*Снаряжение для рыбалки и Спасательные жилеты.

  • Англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.
    Внимание: Не забудте взять с собой-солнцезащитный крем, головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные очки!
    Расписание экскурсии: Велигама- 02.45, Ахангама- 03.00, Коггала- 03.15, Унаватуна- 03.30, Хиккадува- 04.00, Амбалангодо- 04.10, Балапития- 04.20, Ахунгала- 04.30, Косгода- 04.40, Индурува- 04.50, Бентота- 05.00, Алютгама- 05.00, Берувела- 05.10,Паиягала- 05.15, Катукурунда- 05.20, Калютара- 05.30,
    Ваддува- 05.40, Панадура- 05.50, Маунт Лавиния- 06.15.

ежедневно в 05:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Алютгама
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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