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Описание

Программа:

*Прогулка на катере (Отправление из Г. Алютгама).

Поездка на катере в океан. Солнышко, теплый ветерок, шум волн. Это не передаваемые ощущения, которые вы испытаете во время данного плавания.

*Рыбалка в открытом океане (3 Часа)

Местные рыбаки Шри Ланки поделятся опытом об удачном улове на Шри Ланке, покажут различные хитрости рыбалки, поделятся мастерством.

*Отдых на пляже на берегу океана

Организационные детали

Входит в стоимость:

*Транспорт- комфортный автомобиль с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги.

*Катер.

*Снаряжение для рыбалки и Спасательные жилеты.