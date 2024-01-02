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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (6-20 человек)
|€75
|Дети до 6 лет
|€45
|5 человек
|€85
|4 человека
|€95
|3 человека
|€105
|2 человека
|€115
Описание
Уже не первый год воды Шри-Ланки являются уникальным местом для наблюдения за китами всех форм и размеров от кашалотов до обычных китов. Побережье Мириссы на юге острова является отправной точкой для таких поездок, а нередко во время данных экологических экспедиций можно увидеть и дельфинов, обитающих неподалеку от красавцев китов. С тех пор как континенталный шельф подступил ближе к мысу Дондра на
юге острова, глубоководные
просторы Индийского окена у
берегов Шри-Ланки служат
идеалным местом пропитания для
китов в период их миграции с ноября по апрель. Конечно, «Королей морских просторов» нельзя увидеть с берега и, для того чтобы полюбоваться гиганскими красавцами, необходимо соверштиь морскую прогулку на пароме.
Программа:
06.30: Морская прогулка на пароме в Г. Мирисса- Здесь встречаются несколько десятков видов китов и дельфинов, в том числе и Синий кит, самое большое животное из когда-либо живших на Земле. Водоплавающие не представляют опасности для человека. Они появляются над поверхностью воды и грациозно уходят в глубину,
дразня публику роскошными
хвостами и многометровыми
фонтанами воды. Это одна из самых
уникальных и захватывающих
экскурсий предлагаемых на Шри-Ланке.
12.00: Посещение черепашьей фермы в Г. Хабарадува.
Организационные детали
Входит в стоимость:
*Транспорт- комфортный автомобиль с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги. *Завтрак и напитки.
*Спасательные жилеты.
*Англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.
Не Входит в стоимость:
- входные билеты (поскольку экскурсия индивидуальная вы можете самостоятельно выбрать, что вы хотите посетить и что пропустить):
Внимание: Не забудте взять с собой- солнцезащитный крем, головной убор, солнцезащитные очки.
Расписание выезда машин из отелей в: Велигама- 06.00, Ахангама- 05.50, Коггала- 05.40, Унаватуна- 05.30, Хиккадува- 05.00, Амбалангодо- 04.45, Балапития- 04.35, Ахунгала- 04.25, Косгода- 04.20, Индурува- 04.15, Бентота- 04.10, Алютгама- 04.10, Берувела- 04.00, Паиягала- 03.55, Катукурунда- 03.45, Калютара- 03.30, Ваддува- 03.15, Панадура- 03.10, Маунт Лавиния- 02.45.
ежедневно в 05:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- У берега океана
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 05:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.