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Описание

Уже не первый год воды Шри-Ланки являются уникальным местом для наблюдения за китами всех форм и размеров от кашалотов до обычных китов. Побережье Мириссы на юге острова является отправной точкой для таких поездок, а нередко во время данных экологических экспедиций можно увидеть и дельфинов, обитающих неподалеку от красавцев китов. С тех пор как континенталный шельф подступил ближе к мысу Дондра на

юге острова, глубоководные

просторы Индийского окена у

берегов Шри-Ланки служат

идеалным местом пропитания для

китов в период их миграции с ноября по апрель. Конечно, «Королей морских просторов» нельзя увидеть с берега и, для того чтобы полюбоваться гиганскими красавцами, необходимо соверштиь морскую прогулку на пароме.

Программа:

06.30: Морская прогулка на пароме в Г. Мирисса- Здесь встречаются несколько десятков видов китов и дельфинов, в том числе и Синий кит, самое большое животное из когда-либо живших на Земле. Водоплавающие не представляют опасности для человека. Они появляются над поверхностью воды и грациозно уходят в глубину,

дразня публику роскошными

хвостами и многометровыми

фонтанами воды. Это одна из самых

уникальных и захватывающих

экскурсий предлагаемых на Шри-Ланке.

12.00: Посещение черепашьей фермы в Г. Хабарадува.

Организационные детали

Входит в стоимость:

*Транспорт- комфортный автомобиль с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги. *Завтрак и напитки.

*Спасательные жилеты.

*Англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.

Не Входит в стоимость:

входные билеты (поскольку экскурсия индивидуальная вы можете самостоятельно выбрать, что вы хотите посетить и что пропустить):

*Черепашья ферма-$3.*Проездной билет на паром- $50.*личные расходы и чаевые.

Внимание: Не забудте взять с собой- солнцезащитный крем, головной убор, солнцезащитные очки.

Расписание выезда машин из отелей в: Велигама- 06.00, Ахангама- 05.50, Коггала- 05.40, Унаватуна- 05.30, Хиккадува- 05.00, Амбалангодо- 04.45, Балапития- 04.35, Ахунгала- 04.25, Косгода- 04.20, Индурува- 04.15, Бентота- 04.10, Алютгама- 04.10, Берувела- 04.00, Паиягала- 03.55, Катукурунда- 03.45, Калютара- 03.30, Ваддува- 03.15, Панадура- 03.10, Маунт Лавиния- 02.45.