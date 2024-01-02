Наблюдение за китами и дельфинами - Мирисса

Групповая экскурсия в Коломбо
Наблюдение за китами и дельфинами - Мирисса
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
9
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (6-20 человек)€75
Дети до 6 лет€45
5 человек€85
4 человека€95
3 человека€105
2 человека€115
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Уже не первый год воды Шри-Ланки являются уникальным местом для наблюдения за китами всех форм и размеров от кашалотов до обычных китов. Побережье Мириссы на юге острова является отправной точкой для таких поездок, а нередко во время данных экологических экспедиций можно увидеть и дельфинов, обитающих неподалеку от красавцев китов. С тех пор как континенталный шельф подступил ближе к мысу Дондра на
юге острова, глубоководные
просторы Индийского окена у
берегов Шри-Ланки служат
идеалным местом пропитания для
китов в период их миграции с ноября по апрель. Конечно, «Королей морских просторов» нельзя увидеть с берега и, для того чтобы полюбоваться гиганскими красавцами, необходимо соверштиь морскую прогулку на пароме.

Программа:
06.30: Морская прогулка на пароме в Г. Мирисса- Здесь встречаются несколько десятков видов китов и дельфинов, в том числе и Синий кит, самое большое животное из когда-либо живших на Земле. Водоплавающие не представляют опасности для человека. Они появляются над поверхностью воды и грациозно уходят в глубину,
дразня публику роскошными
хвостами и многометровыми
фонтанами воды. Это одна из самых
уникальных и захватывающих
экскурсий предлагаемых на Шри-Ланке.
12.00: Посещение черепашьей фермы в Г. Хабарадува.

Организационные детали

Входит в стоимость:
*Транспорт- комфортный автомобиль с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги. *Завтрак и напитки.
*Спасательные жилеты.
*Англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.

Не Входит в стоимость:

  • входные билеты (поскольку экскурсия индивидуальная вы можете самостоятельно выбрать, что вы хотите посетить и что пропустить):
*Черепашья ферма-$3.*Проездной билет на паром- $50.*личные расходы и чаевые.

Внимание: Не забудте взять с собой- солнцезащитный крем, головной убор, солнцезащитные очки.

Расписание выезда машин из отелей в: Велигама- 06.00, Ахангама- 05.50, Коггала- 05.40, Унаватуна- 05.30, Хиккадува- 05.00, Амбалангодо- 04.45, Балапития- 04.35, Ахунгала- 04.25, Косгода- 04.20, Индурува- 04.15, Бентота- 04.10, Алютгама- 04.10, Берувела- 04.00, Паиягала- 03.55, Катукурунда- 03.45, Калютара- 03.30, Ваддува- 03.15, Панадура- 03.10, Маунт Лавиния- 02.45.

ежедневно в 05:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У берега океана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломбо

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеНа весь деньЖивотныеДельфины

Похожие туры из Коломбо

Фантастический национальный парк Яла
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Фантастический национальный парк Яла
Проехать на джипах по саванне, увидеть леопардов, слонов и других диких животных
в фойе вашего отеля
5 янв
6 янв
7 янв
8 янв
от 380 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломбо. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ