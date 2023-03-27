После завтрака посетим слоновий питомник в Пиннавеле. Вы увидите, как животные купаются в реке, а желающие даже смогут сами помыть слона! Пообедаем, любуясь ушастыми обитателями, а затем поедем в пещерный Золотой храм Дабуллы 1 века до н. э., состоящий из 5 вырезанных в скале пещер разного размера.

Здесь собраны все 28 воплощений Будды — сама большая коллекция статуй божества, созданных древними мастерами. В пещерах скрывались короли Шри-Ланки в сложные времена, а в благодарность устанавливали скульптуры.

Закат встретим в горах. Переедем в Сигирию, поделимся впечатлениями и фотографиями за ужином и заселимся в отель.