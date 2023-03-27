Искупать слона, побывать на чайной плантации и насладиться национальным танцевальным шоу
Вас ждут насыщенные 10 дней: побываем на берегу океана и поднимемся в горы, прокатимся на атмосферном поезде и совершим восхождение на гору, преодолев 1000 ступеней.
Узнаем историю Шри-Ланке, проедемся по её древним столицам, познакомимся с историей буддизма и заглянем в храм всех религий Амбулуваве.
янв
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$990
Описание
Организационные детали
В туре возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Шри-Ланку
Встречаемся в аэропорту и едем в Негомбо — городок на западном побережье с широкими песчаными пляжами. После заселения в отель отправимся отдыхать на море, вдыхать бриз и нежиться под солнцем. Вечером вас ждёт приветственный ужин на берегу.
Слоновий питомник и Золотой храм Дабуллы
После завтрака посетим слоновий питомник в Пиннавеле. Вы увидите, как животные купаются в реке, а желающие даже смогут сами помыть слона! Пообедаем, любуясь ушастыми обитателями, а затем поедем в пещерный Золотой храм Дабуллы 1 века до н. э., состоящий из 5 вырезанных в скале пещер разного размера.
Здесь собраны все 28 воплощений Будды — сама большая коллекция статуй божества, созданных древними мастерами. В пещерах скрывались короли Шри-Ланки в сложные времена, а в благодарность устанавливали скульптуры.
Закат встретим в горах. Переедем в Сигирию, поделимся впечатлениями и фотографиями за ужином и заселимся в отель.
Рассвет на Львиной скале и прогулка по Полоннаруву
Проснёмся пораньше и отправимся в восхождение на Львиную скалу. Преодолеем 1200 ступеней, поднимемся на вершину и через ворота в виде львиных лап пройдём к развалинам райского дворца с фонтанами, фресками и роскошными садами.
Следующая точка маршрута — город Полоннаруву, основанный как первый город государства и бывший некогда столицей. Вы увидите удивительно хорошо сохранившиеся остатки древней цивилизации. Прогуляемся по руинам с гидом, познакомимся с историей Шри-Ланки и узнаем больше про буддизм.
После экскурсии вернёмся в отель и расслабимся в бассейне.
Королевский ботанический сад, Амбулуваве и экскурсия по Канди
После завтрака поедем в Королевский ботанический сад Перадения, где собрана уникальная коллекция необычных растений. Пройдёмся по аллее деревьев, которые сажали выдающиеся люди разных эпох, и прогуляемся по 25 зонам, демонстрирующим разные виды тропической флоры, а затем пообедаем с видом на сад.
Побываем в Амбулуваве — храме всех религий с мощной энергетикой. Здесь представлены буддизм, христианство, ислам и индуизм, причудливо соседствующие на Шри-Ланке. Небольшой религиозный комплекс венчает спиралевидная башня на куполе, с которой открывается головокружительный вид.
Дальше отправимся в Канди — древнюю столицу Шри-Ланки. Здесь вы почувствуете, как жара постепенно спадает, так как мы поднялись в горы. Прогуляемся у живописного озера и посетим храм Зуба Будды 18 века — скромное белоснежное сооружение с резными фасадами.
Вечером насладимся зажигательным танцевальным шоу ланкийев. Каждый танец связан с религией и жизнью местных, поэтому их значение поясняется в специальной программке.
Чайная плантация и фабрика в Нувар Элии
Сегодня едем в город Нувар Элия — чайную столицу и самую холодную часть острова. Прогуляемся по старинным улочкам и полюбуемся колониальными зданиями, живописно раскинувшимися гольф-полями и цветущими городскими садами.
На чайной плантации вы увидите, как чай собирают вручную, а на экскурсии на чайную фабрику узнаете тонкости производства напитка. Побываем у живописных и шумных водопадов и заселимся в отель.
Поездка на поезде и прогулка по посёлку Элла
Начнём день с прогулки у горного озера, а затем разместимся в колоритном поезде, напоминающем волшебный «Хогвартс-Экспресс» и отправимся в путешествие по живописному маршруту мимо нагорий Шри-Ланки. Прибудем в посёлок Элла, затерянный среди холмов, и заселимся в горный лодж. Затем прогуляемся по деревне и заглянем на ужин в местный паб с вкуснейшей национальной кухней и живой музыкой.
Рассвет на Малом Пике Адама и «Девятиарочный мост»
Встанем с первыми лучами солнца и поднимемся на Малый Пик Адама, чтобы встретить рассвет. На вершину ведут 5000 ступеней, преодолев которые, вы увидите горы, утопающие в зелени, тропические леса и чайные плантации, освещённые просыпающимся солнцем.
Увидим старинный «Девятиарочный мост» высотой 954 м, построенный во времена британского колониального правления. Сделаем эффектные фотографии и отправимся на водопады, чтобы искупаться в бодрящей воде.
Вечером переедем на пляжную часть острова.
Релакс на пляже
Сегодня отдыхаем на пляже! Желающие смогут заняться снорклингом — поплавать с маской, или дайвингом, чтобы увидеть удивительные коралловые рифы Хиккадувы. А если встать пораньше и прогуляться в северную часть пляжа, то можно застать в воде гигантских черепах.
Вечером проводим закат, наслаждаясь коктейлем под шум волн и крики чаек.
Свободный день
День в вашем распоряжении. Вы можете расслабиться на пляже, купаясь в океане и загорая на солнце, или отправиться в Галле — приморский городок, переживший колониальное господство португальцев, голландцев и англичан.
Вы увидите старинный форт 17 века — голландскую крепость, за стенами которой расположены музеи, антикварные лавки, мастерские и даже маяк. Форт отделяет старую часть города от современной, поэтому здесь царит особая атмосфера прошлого.
Отъезд
Выселимся из отеля и отправимся в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Коломбо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.