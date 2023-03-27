Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Индивидуальный тур в Коломбо

Искупать слона, побывать на чайной плантации и насладиться национальным танцевальным шоу

5
1 отзыв
Отправляемся встречать рассвет на Львиной скале и провожать солнце на пляже, попивая коктейли и наслаждаясь шумом волн, гулять среди древних развалин и рассматривать 28 статуй Будды в пещерном монастыре.

Вас ждут насыщенные 10 дней: побываем на берегу океана и поднимемся в горы, прокатимся на атмосферном поезде и совершим восхождение на гору, преодолев 1000 ступеней.

Узнаем историю Шри-Ланке, проедемся по её древним столицам, познакомимся с историей буддизма и заглянем в храм всех религий Амбулуваве.
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Ближайшие даты:
29
янв
7
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Шри-Ланку

Встречаемся в аэропорту и едем в Негомбо — городок на западном побережье с широкими песчаными пляжами. После заселения в отель отправимся отдыхать на море, вдыхать бриз и нежиться под солнцем. Вечером вас ждёт приветственный ужин на берегу.

Добро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-Ланку
2 день

Слоновий питомник и Золотой храм Дабуллы

После завтрака посетим слоновий питомник в Пиннавеле. Вы увидите, как животные купаются в реке, а желающие даже смогут сами помыть слона! Пообедаем, любуясь ушастыми обитателями, а затем поедем в пещерный Золотой храм Дабуллы 1 века до н. э., состоящий из 5 вырезанных в скале пещер разного размера.

Здесь собраны все 28 воплощений Будды — сама большая коллекция статуй божества, созданных древними мастерами. В пещерах скрывались короли Шри-Ланки в сложные времена, а в благодарность устанавливали скульптуры.

Закат встретим в горах. Переедем в Сигирию, поделимся впечатлениями и фотографиями за ужином и заселимся в отель.

Слоновий питомник и Золотой храм ДабуллыСлоновий питомник и Золотой храм ДабуллыСлоновий питомник и Золотой храм ДабуллыСлоновий питомник и Золотой храм Дабуллы
3 день

Рассвет на Львиной скале и прогулка по Полоннаруву

Проснёмся пораньше и отправимся в восхождение на Львиную скалу. Преодолеем 1200 ступеней, поднимемся на вершину и через ворота в виде львиных лап пройдём к развалинам райского дворца с фонтанами, фресками и роскошными садами.

Следующая точка маршрута — город Полоннаруву, основанный как первый город государства и бывший некогда столицей. Вы увидите удивительно хорошо сохранившиеся остатки древней цивилизации. Прогуляемся по руинам с гидом, познакомимся с историей Шри-Ланки и узнаем больше про буддизм.

После экскурсии вернёмся в отель и расслабимся в бассейне.

Рассвет на Львиной скале и прогулка по ПолоннарувуРассвет на Львиной скале и прогулка по ПолоннарувуРассвет на Львиной скале и прогулка по ПолоннарувуРассвет на Львиной скале и прогулка по ПолоннарувуРассвет на Львиной скале и прогулка по Полоннаруву
4 день

Королевский ботанический сад, Амбулуваве и экскурсия по Канди

После завтрака поедем в Королевский ботанический сад Перадения, где собрана уникальная коллекция необычных растений. Пройдёмся по аллее деревьев, которые сажали выдающиеся люди разных эпох, и прогуляемся по 25 зонам, демонстрирующим разные виды тропической флоры, а затем пообедаем с видом на сад.

Побываем в Амбулуваве — храме всех религий с мощной энергетикой. Здесь представлены буддизм, христианство, ислам и индуизм, причудливо соседствующие на Шри-Ланке. Небольшой религиозный комплекс венчает спиралевидная башня на куполе, с которой открывается головокружительный вид.

Дальше отправимся в Канди — древнюю столицу Шри-Ланки. Здесь вы почувствуете, как жара постепенно спадает, так как мы поднялись в горы. Прогуляемся у живописного озера и посетим храм Зуба Будды 18 века — скромное белоснежное сооружение с резными фасадами.

Вечером насладимся зажигательным танцевальным шоу ланкийев. Каждый танец связан с религией и жизнью местных, поэтому их значение поясняется в специальной программке.

Королевский ботанический сад, Амбулуваве и экскурсия по КандиКоролевский ботанический сад, Амбулуваве и экскурсия по КандиКоролевский ботанический сад, Амбулуваве и экскурсия по Канди
5 день

Чайная плантация и фабрика в Нувар Элии

Сегодня едем в город Нувар Элия — чайную столицу и самую холодную часть острова. Прогуляемся по старинным улочкам и полюбуемся колониальными зданиями, живописно раскинувшимися гольф-полями и цветущими городскими садами.

На чайной плантации вы увидите, как чай собирают вручную, а на экскурсии на чайную фабрику узнаете тонкости производства напитка. Побываем у живописных и шумных водопадов и заселимся в отель.

Чайная плантация и фабрика в Нувар ЭлииЧайная плантация и фабрика в Нувар ЭлииЧайная плантация и фабрика в Нувар Элии
6 день

Поездка на поезде и прогулка по посёлку Элла

Начнём день с прогулки у горного озера, а затем разместимся в колоритном поезде, напоминающем волшебный «Хогвартс-Экспресс» и отправимся в путешествие по живописному маршруту мимо нагорий Шри-Ланки. Прибудем в посёлок Элла, затерянный среди холмов, и заселимся в горный лодж. Затем прогуляемся по деревне и заглянем на ужин в местный паб с вкуснейшей национальной кухней и живой музыкой.

Поездка на поезде и прогулка по посёлку ЭллаПоездка на поезде и прогулка по посёлку ЭллаПоездка на поезде и прогулка по посёлку Элла
7 день

Рассвет на Малом Пике Адама и «Девятиарочный мост»

Встанем с первыми лучами солнца и поднимемся на Малый Пик Адама, чтобы встретить рассвет. На вершину ведут 5000 ступеней, преодолев которые, вы увидите горы, утопающие в зелени, тропические леса и чайные плантации, освещённые просыпающимся солнцем.

Увидим старинный «Девятиарочный мост» высотой 954 м, построенный во времена британского колониального правления. Сделаем эффектные фотографии и отправимся на водопады, чтобы искупаться в бодрящей воде.

Вечером переедем на пляжную часть острова.

Рассвет на Малом Пике Адама и «Девятиарочный мост»Рассвет на Малом Пике Адама и «Девятиарочный мост»Рассвет на Малом Пике Адама и «Девятиарочный мост»Рассвет на Малом Пике Адама и «Девятиарочный мост»
8 день

Релакс на пляже

Сегодня отдыхаем на пляже! Желающие смогут заняться снорклингом — поплавать с маской, или дайвингом, чтобы увидеть удивительные коралловые рифы Хиккадувы. А если встать пораньше и прогуляться в северную часть пляжа, то можно застать в воде гигантских черепах.

Вечером проводим закат, наслаждаясь коктейлем под шум волн и крики чаек.

Релакс на пляжеРелакс на пляже
9 день

Свободный день

День в вашем распоряжении. Вы можете расслабиться на пляже, купаясь в океане и загорая на солнце, или отправиться в Галле — приморский городок, переживший колониальное господство португальцев, голландцев и англичан.

Вы увидите старинный форт 17 века — голландскую крепость, за стенами которой расположены музеи, антикварные лавки, мастерские и даже маяк. Форт отделяет старую часть города от современной, поэтому здесь царит особая атмосфера прошлого.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Отъезд

Выселимся из отеля и отправимся в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Лена
27 мар 2023
Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Юлю за потрясающее, восхитительное, сказочное путешествие по благословенной земле Шри-Ланки. Это человек, который искренне влюблён в своё дело. Профессионализм и мастерство проявляется во всем. Умело составленный и продуманный маршрут, привлечение прекрасных местных специалистов (водитель, управляющие отелями и ресторанчиками и т. д.), участие и заинтересованность в каждом участнике группы, желание разрешить любой вопрос и помочь, при этом действуя вежливо, тактично, направляя и подсказывая. Юля смогла сделать нас дружной командой, где мы все учились друг у друга, смогли расширить горизонты нашего восприятия, получили массу превосходных эмоций и впечатлений, внутренне наполнились и расширились. Я точно знаю, что обязательно поеду с Юлей ещё. Рекомендую этот тур тем, кто готов активно отдыхать и впитывать новый опыт. Ещё раз выражаю великую БЛАГОДАРНОСТЬ нашему проводнику увлекательнейшей поездки Юле. 🙏🙌🌌
Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Юлю за потрясающее, восхитительное, сказочное путешествие по благословенной землеХочу от всей души поблагодарить нашего гида Юлю за потрясающее, восхитительное, сказочное путешествие по благословенной землеХочу от всей души поблагодарить нашего гида Юлю за потрясающее, восхитительное, сказочное путешествие по благословенной землеХочу от всей души поблагодарить нашего гида Юлю за потрясающее, восхитительное, сказочное путешествие по благословенной землеХочу от всей души поблагодарить нашего гида Юлю за потрясающее, восхитительное, сказочное путешествие по благословенной земле

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