После завтрака выезжаем в Канди. По дороге в город осмотрим храм Дамбулла, который является крупнейшим сохранившимся пещерным храмом на острове. Заглянем в Сад специй, где вы узнаете, как изготавливают приправы, а также посетим музей и фабрику драгоценных камней.

По прибытии в Канди побываем в Храме Зуба Будды — одной из главных святынь острова, находящейся под защитой ЮНЕСКО. По преданию, здесь хранится зуб Будды, который передавал обладателю полную власть. Именно поэтому он стал реликвией королевской династии.

После этого зайдём на смотровую площадку, чтобы полюбоваться вечерними пейзажами. Далее вас ждёт озеро Канди, у которого можно пообедать. Также не упустим возможность увидеть традиционное танцевальное шоу.

Заселимся в отель и поужинаем.