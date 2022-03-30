Что вас ожидает

День первый. Слоновий питомник Пиннавела и сад Специй

Мы встретим вас в международном аэропорту Бандаранайке и отправимся в небольшой городок Пиннавела, где находится известный на всю страну слоновий питомник. Вы понаблюдаете за этими удивительными животными и узнаете о них интересные факты. А также посетите необычную фабрику, на которой производят сувениры из слоновьего навоза. Завершит первый день сад Специй, где вам расскажут о полезных растениях Шри-Ланки.

День второй. Канди и храм Зуба Будды

Канди — последняя столица независимого королевства. Вы услышите историю города, прогуляетесь по берегу искусственного озера и рассмотрите расположенные на холмах симпатичные дома. Кроме того, мы побываем в знаменитом храме Зуба Будды XVIII века. По преданию, после кремирования Будды из костра достали четыре зуба и развезли их по всему миру. Один из них доставили на Шри-Ланку. Вы раскроете, как его хранят и при каких обстоятельствах выносят на всеобщее обозрение.

День третий. Королевский ботанический сад

Буквально в 20 минутах езды от Канди находится потрясающий Ботанический сад Перадения, где собраны растения из разных уголков мира. Вы погуляете по живописным полянам, пальмовым аллеям и ухоженным тенистым рощам. Полюбуетесь орхидеями, розами, фикусами, бамбуком и десятками видов пальм. А еще отыщете деревья, посаженные Николаем II и Юрием Гагариным!

Организационные детали