Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня

Слоновий питомник Пиннавела, Канди, храм Зуба Будды и ботанический сад на автомобильной экскурсии

Индивидуальная
Шри-Ланка впечатлит вас сочетанием древних храмов, колоритных поселений, фантастической природы и богатого животного мира.

За три насыщенных дня вы успеете очень много! Посетите слоновий приют, погуляете по Королевскому ботаническому саду и услышите о жизни на острове.

Оцените старинный город Канди и одну из главных буддийских святынь страны.
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
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Что вас ожидает

День первый. Слоновий питомник Пиннавела и сад Специй

Мы встретим вас в международном аэропорту Бандаранайке и отправимся в небольшой городок Пиннавела, где находится известный на всю страну слоновий питомник. Вы понаблюдаете за этими удивительными животными и узнаете о них интересные факты. А также посетите необычную фабрику, на которой производят сувениры из слоновьего навоза. Завершит первый день сад Специй, где вам расскажут о полезных растениях Шри-Ланки.

День второй. Канди и храм Зуба Будды

Канди — последняя столица независимого королевства. Вы услышите историю города, прогуляетесь по берегу искусственного озера и рассмотрите расположенные на холмах симпатичные дома. Кроме того, мы побываем в знаменитом храме Зуба Будды XVIII века. По преданию, после кремирования Будды из костра достали четыре зуба и развезли их по всему миру. Один из них доставили на Шри-Ланку. Вы раскроете, как его хранят и при каких обстоятельствах выносят на всеобщее обозрение.

День третий. Королевский ботанический сад

Буквально в 20 минутах езды от Канди находится потрясающий Ботанический сад Перадения, где собраны растения из разных уголков мира. Вы погуляете по живописным полянам, пальмовым аллеям и ухоженным тенистым рощам. Полюбуетесь орхидеями, розами, фикусами, бамбуком и десятками видов пальм. А еще отыщете деревья, посаженные Николаем II и Юрием Гагариным!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены: транспорт с кондиционером, проживания в отелях с завтраками. Пиннавела: Elephant Bay 3* (или подобный), Канди: Topaz 4*/Thilanka 4* (или подобные).
  • Входные билеты, обеды и ужины оплачиваются дополнительно: храм Зуба Будды — 8$, Ботанический сад — 12$, Слоновий питомник — 16$, обед и ужин — по меню
  • По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа людей

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Коломбо
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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