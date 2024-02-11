Встретим вас в аэропорту около Коломбо, а затем вас отвезут в Негомбо. Сегодня вы сможете отдохнуть после перелёта. Город, в котором мы сегодня ночуем находится на побережье, поэтому у вас будет возможность встретить закат у океана. Желающие посетят SPA.

Вечером соберёмся за ужином, чтобы познакомиться друг с другом поближе и обсудить планы на путешествие.