Побывать на чайной плантации Томаса Липтона, увидеть кандийские танцы и подняться на Пидурангалу
Во время нашего большого путешествия посетим несколько сакральных локаций, взойдём на малый пик Адама и вершину Пидурангала и, конечно, порелаксируем на живописных пляжах Хирикетии и Унаватуны.
Полюбуемся Сигирей, отправимся в сафари, заглянем на чайную фабрику, а ещё погуляем по знаменитому Девятиарочному мосту. Любители активного отдыха смогут посёрфить или устроить снорклинг.
фев
мар
Описание
Организационные детали
Визу можно оформить по прилёте либо заранее онлайн за $50. В аэропорту нужно будет также заполнить миграционную карточку.
Программа тура по дням
Прибытие на Шри-Ланку
Встретим вас в аэропорту около Коломбо, а затем вас отвезут в Негомбо. Сегодня вы сможете отдохнуть после перелёта. Город, в котором мы сегодня ночуем находится на побережье, поэтому у вас будет возможность встретить закат у океана. Желающие посетят SPA.
Вечером соберёмся за ужином, чтобы познакомиться друг с другом поближе и обсудить планы на путешествие.
Удивительная Сигирия
Начинаем знакомство с красотами Шри-Ланки. В этот день отправимся любоваться Сигирией — знаменитым скальным плато, возвышающимся более чем на 150 метров. На его вершине находятся руины дворца одного из царей Цейлона.
По приезде подкрепимся и взойдём на гору Пидурангала. Именно с неё открывается превосходный вид на Сигирию. Во время подъёма увидим храм и статую лежачего Будды. Покидать вершину не захочется, ведь окружающие пейзажи просто сводят с ума свой красотой. Встретим на горе закат, а после спустимся и доберёмся до отеля. Заселимся и поужинаем.
Скальный храм Алувихаре, прибытие в Канди
Сегодня выезжаем в Канди — один из священных буддистских городов. Здесь находится храм Зуба Будды. По пути заглянем в храм Алувихаре, окружённый холмами. Рядом с ним расположено множество монастырских пещер, в некоторых из которых сохранились фрески.
По прибытии в Канди погуляем, а вечером вас ждёт представление традиционных кандийских танцев, которое ещё больше погрузит нас в местную культуру.
Путь в Нувара Элию: водопад Рамбода и чайные плантации
Позавтракав, поедем в Нувара Элию — город, расположенный на высоте 1884 метра. По дороге к высокогорному курорту увидим один из самых высоких водопадов Шри-Ланки — Рамбода. Затем остановимся полюбоваться просторами чайных плантаций и зайдём на чайную фабрику, где вам расскажут секреты производства настоящего цейлонского чая.
Добравшись до пункта назначения, заселимся в отель и отдохнём.
Переезд в Эллу
Первую половину дня посвятим прогулке по городку. Исследуем колониальное наследие Нувара Элии, сделаем красивые кадры. Затем пообедаем, сядем в поезд и помчим в Эллу.
Плантации Т. Липтона и Девятиарочный мост
Утром отправимся осматривать высокогорные чайные плантации Томаса Липтона. Шотландский торговец купил на Цейлоне пять чайных плантаций и экспериментировал с урожаем. Его целью был качественный чай по доступной цене. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы в полной мере насладиться каскадами.
Затем посетим Девятиарочный мост. Это сооружение было особенно важно в колониальную эпоху. Полюбуемся утопающей в зелени долиной и подышим свежим воздухом.
Окрестности Эллы: водопад Диялума и малый пик Адама
Сегодня поедем к водопаду Диялума, второму по высоте на Шри-Ланке. Затем вернёмся в Эллу и поднимемся на малый пик Адама, чтобы насладиться потрясающим панорамным видом на горы. Желающие за дополнительную плату смогут прокатиться на зиплайне.
Храм Будурувагала и сафари
Сегодня переезжаем на южное побережье острова, в Хирикетию. По пути заедем осмотреть храм Будурувагала, который представляет собой скальный комплекс, состоящий из семи статуй. Центральная — статуя Будды.
Затем вас ждёт сафари, во время которого вы увидите слонов, оленей, крокодилов а, может быть, даже медведей и леопардов.
Хирикетия: пляжный релакс
Проснуться у океана — что может быть лучше? Мы расположимся в одной из красивейших бухт. Сегодня вы сможете хорошенько выспаться, а затем отправиться принимать солнечные ванны и наслаждаться шумом волн.
Свободный день
Продолжаем релаксировать! Для тех, кто хочет активно провести время, есть опция заняться сёрфингом. Желающие могут дойти до пляжа Диквелла, популярного среди туристов.
Свободный день
Это наш последний день на пляже Хирикетии. Ловим солнечные лучи, забегаем в уютные кафе и наслаждаемся природой.
Унаватуна
Заключительные два дня тура проведём в Унаватуне, недалеко от Галле. Здесь также доступны все прелести пляжного отдыха. Любители водных активностей смогут устроить снорклинг. Из окон отеля будет видно океан, а с балкона удастся разглядеть плавающих черепашек. Просто сказка!
Свободный день
Первую половину дня оставляем для объятий с океаном и солнцем, а вечером посетим форт Галле, построенный португальцами в конце XVI века. Также в одноимённом городке приятно гулять: улицы наполнены атмосферными магазинчиками и постройками в европейском стиле.
Завершим день совместным ужином в Унаватуне.
Окончание тура
Отдохнувшие и заряженные возвращаемся домой. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Международный аэропорт Коломбо имени Бандаранаике, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Международный аэропорт Коломбо имени Бандаранаике, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.