Дети принимаются с 0 лет. Обратите внимание: на Шри-Ланке практически не используются детские кресла. Если вам важно при поездках обеспечить ребёнка креслом, возьмите бустер с собой.

Порядок и дни проведения экскурсий могут быть изменены в зависимости от пожелания гостей.

Проживание. На вилле в колониальном стиле со всеми современными удобствами в 50 метрах от океана, на юго-западном побережье острова, в г. Балапития. Популярный туристический курорт Хиккадува находится в 15 километрах. Гостям виллы предлагаются 2 изолированные спальни с кондиционерами для размещения семьи до 4 человек, ванная комната, полностью оборудованная кухня-столовая и балкон с видом на сад с уютными шезлонгами и гамаками.

Питание. Не входит в стоимость. Ближайший супермаркет находится в 2 километрах от виллы, вы легко доедете до него на тук-туке примерно за 500-600 рупий (около 1,5 $). Если вы приедете без детей, можно взять на прокат мопед (около 7 $ в сутки). Во дворе хозяин виллы предложит поставить мангал с решётками, если вы захотите приготовить свежую океанскую рыбу на огне. Местные рыбаки будут рады продать вам часть своего улова. Стоимость килограмма свежепойманных лангустов у них — 6000 ланкийских рупий (около 16 $).