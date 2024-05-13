От суеты к океану: 2 недели на вилле на Шри-Ланке
Авторский тур в Коломбо

Проведите незабываемые 2 недели на Шри-Ланке, наслаждаясь теплом океана, экзотической природой и уникальными экскурсиями

Представьте себе отдых, где каждый день - это новое приключение. На Шри-Ланке, острове, омываемом волнами Индийского океана, вас ждет именно такой отдых.

Вас приглашают провести 2 недели на просторной вилле, окруженной кокосовыми пальмами и с видом на бескрайний океан. Здесь можно забыть о суете и насладиться миром и тишиной.

Вас ждут уникальные экскурсии: от плавания с масками у коралловых рифов до встречи с новорожденными черепахами. Вы покормите слона бананами и получите массаж ног от рыбок в местном озере.

Этот тур идеально подходит для семей с детьми любого возраста, ведь здесь предусмотрено все для их комфорта и безопасности.

Отдых на Шри-Ланке - это не просто перерыв от повседневной жизни, это погружение в совершенно другой мир, где каждый день обещает новые открытия и впечатления
От суеты к океану: 2 недели на вилле на Шри-Ланке
От суеты к океану: 2 недели на вилле на Шри-Ланке
От суеты к океану: 2 недели на вилле на Шри-Ланке
Ближайшие даты:
13
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$735
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Дети принимаются с 0 лет. Обратите внимание: на Шри-Ланке практически не используются детские кресла. Если вам важно при поездках обеспечить ребёнка креслом, возьмите бустер с собой.
Порядок и дни проведения экскурсий могут быть изменены в зависимости от пожелания гостей.

Проживание. На вилле в колониальном стиле со всеми современными удобствами в 50 метрах от океана, на юго-западном побережье острова, в г. Балапития. Популярный туристический курорт Хиккадува находится в 15 километрах. Гостям виллы предлагаются 2 изолированные спальни с кондиционерами для размещения семьи до 4 человек, ванная комната, полностью оборудованная кухня-столовая и балкон с видом на сад с уютными шезлонгами и гамаками.

Питание. Не входит в стоимость. Ближайший супермаркет находится в 2 километрах от виллы, вы легко доедете до него на тук-туке примерно за 500-600 рупий (около 1,5 $). Если вы приедете без детей, можно взять на прокат мопед (около 7 $ в сутки). Во дворе хозяин виллы предложит поставить мангал с решётками, если вы захотите приготовить свежую океанскую рыбу на огне. Местные рыбаки будут рады продать вам часть своего улова. Стоимость килограмма свежепойманных лангустов у них — 6000 ланкийских рупий (около 16 $).

Программа тура по дням

1 день

Размещение на вилле

Встречаемся в аэропорту на выходе из зоны прилёта, меняем деньги на ланкийские рупии и едем в Балапитию, прибрежный город на юго-западе Шри-Ланки (1,5 часа в дороге). По пути заедем на фруктовый рынок и в супермаркет, купим продукты.

По приезде вы разместитесь на вилле, которая находится на огороженном участке площадью более 3500 м2. В саду растут бананы, кокосы, папайя, а вас будут встречать бурундуки, вараны, дикие павлины и даже обезьяны, поэтому вещи на балконе лучше не оставлять без присмотра.

Напротив виллы есть пляж, протяжённостью около 600 метров, покрытый мелким золотистым песком. Вечерами, сидя на нём, хорошо наблюдать, как солнце прячется за океан, окрашивая небо в яркие цвета.

Размещение на виллеРазмещение на виллеРазмещение на виллеРазмещение на виллеРазмещение на виллеРазмещение на виллеРазмещение на виллеРазмещение на виллеРазмещение на виллеРазмещение на вилле
2 день

Пляжный отдых

Ура! Вот и наступил долгожданный отдых! Целый день солнце, океан и пляж в вашем распоряжении! Рядом растут кокосовые пальмы, с обеих сторон пляж обрамлён живописными скальными образованиями. Людей на нём почти не бывает, за исключением утренних часов, когда местные рыбаки заканчивают приготовление сетей к лову лангустов, которых они называют лобстерами.
Купайтесь, загорайте и смывайте с себя накопившуюся усталость.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
3 день

Экскурсия в храм Канде Вихара, катание на слоне

Сегодня вас ждёт экскурсия в буддийский храм Канде Вихара недалеко от города Бентота. Название святыни переводится как «горный храм», так как он построен на холме. Видно его издалека ещё и из-за огромной статуи Будды, одной из самых высоких в мире.

Комплекс включает небольшой музей, несколько миниатюрных храмов, место для благовоний и буддистское дерево Бо, а на рынке у входа можно запастись местными сладостями, например, кокосовой пастилой. Здесь же живёт слониха, которую монахи подобрали ещё слонёнком и выходили. Вы посмотрите, как она принимает утреннюю ванну, покормите её бананами с рук, прокатитесь верхом и сфотографируетесь на память.

Экскурсия в храм Канде Вихара, катание на слонеЭкскурсия в храм Канде Вихара, катание на слонеЭкскурсия в храм Канде Вихара, катание на слонеЭкскурсия в храм Канде Вихара, катание на слонеЭкскурсия в храм Канде Вихара, катание на слонеЭкскурсия в храм Канде Вихара, катание на слонеЭкскурсия в храм Канде Вихара, катание на слоне
4 день

День релакса

Этот день вы снова проведёте на пляже. В перерывах между плаванием и принятием солнечных ванн можно прогуляться по окрестностям, заглянуть в местные сувенирные лавочки и попробовать морепродукты в кафе.

День релаксаДень релаксаДень релаксаДень релакса
5 день

Водное путешествие, мастер-класс по плетению и черепашья ферма

Сегодня на лодке вы отправитесь в 2-часовое путешествие по реке Маду-Ганга, протекающей сквозь мангровые заросли. На берегах, покрытых густой тропической зеленью, можно увидеть крокодилов и варанов. Высадитесь на острове, где в доме из глины живёт местная семья. Вас познакомят с процессом приготовления палочек корицы из коры коричного дерева, покажут, как плести из веток пальмы. На следующем острове вы посетите буддийский храм и ферму по разведению тилапии. Тех, кто не боится щекотки, ждёт незабываемый массаж ног, который сделают рыбки.

После речной прогулки отправитесь на ферму по разведению морских черепах. Увидите своеобразный инкубатор, где из яиц, зарытых в горячий песок, выводятся черепашата. В бассейнах центра посмотрите на новорождённых малышей, которым всего 1-3 дня, сможете подержать и сфотографироваться с более взрослыми обитателями центра.

Водное путешествие, мастер-класс по плетению и черепашья фермаВодное путешествие, мастер-класс по плетению и черепашья фермаВодное путешествие, мастер-класс по плетению и черепашья фермаВодное путешествие, мастер-класс по плетению и черепашья ферма
6 день

День на пляже

В этот день поездок не запланировано, поэтому свободное время вы можете провести на пляже: насладиться уединением, теплом и успокаивающими звуками океана.

День на пляжеДень на пляжеДень на пляжеДень на пляже
7 день

Черепаший пляж, Музей национальных масок и шахта по добыче лунного камня

Утром вы отправитесь на популярный курорт Хиккадува, где однажды отдыхала королева Елизавета II. Береговая линия здесь протянулась на 5 километров и делится на несколько пляжей. Вы побываете на Черепашьем, где сможете покормить огромных морских черепах, приплывающих к берегу, чтобы поклянчить у отдыхающих любимые водоросли. Поплаваете с масками у кораллового рифа, который подходит прямо к берегу, и полюбуетесь разноцветными рыбками.

Затем в небольшом курортном городке Амбалангода посетите Музей национальных масок, представляющих мифических демонов с острыми клыками, выпученными глазами и змеями вместо волос. Узнаете легенды о происхождении видов масок и то, при каких случаях применяется каждый из них.

В шахте по добыче лунного камня познакомитесь с процессом извлечения и обработки уникального минерала с сияющими голубыми переливами и других драгоценных камней.

Черепаший пляж, Музей национальных масок и шахта по добыче лунного камняЧерепаший пляж, Музей национальных масок и шахта по добыче лунного камняЧерепаший пляж, Музей национальных масок и шахта по добыче лунного камняЧерепаший пляж, Музей национальных масок и шахта по добыче лунного камня
8 день

Пляжный отдых

Сегодня вы отдохнёте после насыщенной программы вчарашнего дня: понежитесь на берегу на солнце или в тени пальм и насладитесь пребыванием вдали от городского шума.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
9 день

Рыбалка в океане

В этот день вас ждёт ещё одно увлекательное развлечение — 3-часовая рыбалка в океане с местным опытным рыбаком. Он обеспечит вас спасжилетами, снастями и наживкой, проследит за клёвом, перемещаясь туда, где хорошо клюёт. Поймать здесь можно, например, марлина или тунца. Этот вид охоты настолько азартен, что время пролетит незаметно. А после в ресторане можно попросить почистить улов и приготовить его для вас.

Рыбалка в океанеРыбалка в океанеРыбалка в океанеРыбалка в океане
10 день

Релакс на побережье

Все запланированные экскурсии позади, теперь можно наслаждаться отдыхом у океана до дня отъезда, а при желании съездить погулять в Хиккадуву или изучить пляжи неподалёку, добравшись до них на тук-туке или взяв в аренду мопед.

Релакс на побережьеРелакс на побережьеРелакс на побережьеРелакс на побережье
11 день

Пляжный день

Отдых на океане.

12 день

Пляжный день

Отдых на океане.

13 день

Пляжный день

Отдых на океане.

14 день

Пляжный день

Отдых на океане.

15 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт г. Коломбо.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание на вилле
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы от аэропорта Коломбо на виллу и обратно
  • Проживание детей с двумя родителями (возможно размещение до 2 детей) - бесплатно
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Коломбо и обратно
  • Питание
  • Дополнительные экскурсии и услуги
  • Доплата за одноместное проживание - 645$
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Коломбо, аэропорт, ко времени вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеЛетниеАктивный отдыхВсе турыЖивотныеПляжиСлоны

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