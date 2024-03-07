3 дня
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
9 авг в 08:00
$375 за человека
3 дня
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Продегустировать чай, увидеть диких животных и прокатиться на поезде мимо плантаций и джунглей
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
9 авг в 08:00
21 авг в 05:00
€590 за человека
4 дня
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
€720 за человека
Последние отзывы на туры
- NNikita7 марта 2024Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
- ЕЕлена28 ноября 2023Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Все»
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Сколько стоит тур в Коломбо в августе 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 375 до 720. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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