Полезная информация о Курунегале
Что нужно знать о Курунегале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Курунегале
09:1008
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Курунегала
|По-английски
|Kurunegala
|Столица региона
|Курунегала является столицей региона
|Население города
|28 571 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|186 м. от уровня моря