Всё о Курунегале

Полезная информация о Курунегале

Что нужно знать о Курунегале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Курунегале
09:1008
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаКурунегала
По-английскиKurunegala
Столица регионаКурунегала является столицей региона
Население города28 571 чел.
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота186 м. от уровня моря

Где находится Курунегала на карте