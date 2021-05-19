Полезная информация о Нувара-Элии
Что нужно знать о Нувара-Элии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нувара-Элии
01:2502
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Нувара-Элия
|По-английски
|Nuwara Eliya
|Население города
|25 775 чел.
|Аэропорт
|Gregory's Lake NUA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|1 868 м. от уровня моря