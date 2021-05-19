Всё о Нувара-Элии

Полезная информация о Нувара-Элии

Что нужно знать о Нувара-Элии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нувара-Элии
01:2502
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаНувара-Элия
По-английскиNuwara Eliya
Население города25 775 чел.
АэропортGregory's Lake NUA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота1 868 м. от уровня моря

Где находится Нувара-Элия на карте