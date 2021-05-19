Полезная информация о Ратнапурах
Что нужно знать о Ратнапурах: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ратнапурах
09:1047
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Ратнапуры
|По-английски
|Ratnapura
|Столица региона
|Ратнапуры является столицей региона
|Население города
|47 832 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|149 м. от уровня моря