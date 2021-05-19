Всё о Ратнапурах

Полезная информация о Ратнапурах

Что нужно знать о Ратнапурах: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ратнапурах
09:1047
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаРатнапуры
По-английскиRatnapura
Столица регионаРатнапуры является столицей региона
Население города47 832 чел.
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота149 м. от уровня моря

Где находится Ратнапуры на карте