Как добраться до Тринкомали на самолёте

В Тринкомали 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «China Bay» вам не избежать

Список аэропортов Тринкомали

Тринкомали TRR China Bay Harbour SPB THW не гражданский Harbour SPB

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