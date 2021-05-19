Всё о Карлскруне

Полезная информация о Карлскруне

Что нужно знать о Карлскруне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Карлскруне
06:2155
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаКарлскруна
По-английскиKarlskrona
Столица регионаКарлскруна является столицей региона
Население города36 477 чел.
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Карлскруна на карте