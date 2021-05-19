Полезная информация о Карлскруне
Что нужно знать о Карлскруне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Карлскруне
06:2155
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Карлскруна
|По-английски
|Karlskrona
|Столица региона
|Карлскруна является столицей региона
|Население города
|36 477 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|18 м. от уровня моря