Летим в Кируну

Как добраться до Кируны на самолёте

В Кируне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kiruna Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кируны

  1. Кируна KRN
    Kiruna Airport

Самые дешёвые билеты в Кируну из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.03.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга7 9928ч 40м (⇵1)
22.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне9 2925ч 30м (⇵1)
24.12.2020из 🇵🇱Варшавы15 43624ч 35м (⇵2)
07.01.2021из 🇺🇦Киева18 03629ч 40м (⇵2)
22.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа18 54321ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇴Бухареста20 16043ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Москвы35 52644ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону