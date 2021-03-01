Как добраться до Кируны на самолёте
В Кируне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kiruna Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кируны
- Кируна KRNKiruna Airport
Самые дешёвые билеты в Кируну из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.03.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|7 992
|8ч 40м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|9 292
|5ч 30м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|15 436
|24ч 35м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|18 036
|29ч 40м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|18 543
|21ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|20 160
|43ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|35 526
|44ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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