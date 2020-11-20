Как добраться до Мальмё на самолёте
В Мальмё 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Malmo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мальмё
- Стуруп MMXMalmo Airport
Самые дешёвые билеты в Мальмё из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|1 346
|1ч
|16.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 414
|1ч 20м
|20.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 238
|13ч 10м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 825
|36ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 995
|20ч 30м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 001
|11ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|4 643
|25ч 35м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|4 822
|41ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|4 833
|22ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|4 942
|37ч 10м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|5 399
|10ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|5 810
|46ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|6 422
|35ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|6 834
|50ч 30м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|7 527
|40ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|7 629
|24ч 35м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 970
|24ч 10м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|9 010
|39ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из Скопье
|9 264
|25ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|12 206
|37ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|12 443
|52ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|14 443
|18ч 15м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|38 311
|36ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мальмё
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мальмё, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белград, Клуж, Исламабад и Приштина
- 27.10.202023.01.2021
- 23.10.202002.11.2020
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