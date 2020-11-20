Летим в Мальмё

Как добраться до Мальмё на самолёте

В Мальмё 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Malmo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Мальмё

  1. Стуруп MMX
    Malmo Airport

Самые дешёвые билеты в Мальмё из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.11.2020из 🇵🇱Гданьска1 346
16.10.2020из 🇵🇱Варшавы2 4141ч 20м
20.11.2020из 🇺🇦Киева3 23813ч 10м (⇵1)
20.11.2020из 🇺🇦Львова3 82536ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇪Стокгольм3 99520ч 30м (⇵1)
22.10.2020из 🇫🇷Парижа4 00111ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇧🇪Брюсселя4 64325ч 35м (⇵1)
21.10.2020из 🇮🇹Рима4 82241ч (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне4 83322ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇧🇬Софии4 94237ч 10м (⇵2)
22.01.2021из 🇷🇺Москвы5 39910ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇩🇪Дортмунда5 81046ч 5м (⇵2)
26.10.2020из 🇩🇰Биллунн6 42235ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇪Таллина6 83450ч 30м (⇵2)
15.12.2020из 🇫🇷Ниццы7 52740ч 35м (⇵2)
04.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа7 62924ч 35м (⇵2)
28.12.2020из 🇹🇷Стамбула7 97024ч 10м (⇵2)
22.12.2020из 🇩🇪Берлина9 01039ч 20м (⇵2)
31.10.2020из Скопье9 26425ч 20м (⇵2)
14.10.2020из 🇳🇱Амстердама12 20637ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Мюнхена12 44352ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇦🇱Тираны14 44318ч 15м (⇵1)
16.11.2020из 🇨🇳Пекина38 31136ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мальмё, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белград, Клуж, Исламабад и Приштина

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Мальмё