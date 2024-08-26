2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
€175 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Необычные памятники Стокгольма: путешествие по скрытым уголкам
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
Завтра в 11:00
9 сен в 08:00
€110 за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История Стокгольма: познавательная прогулка без скучных дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€227 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana26 августа 2024Замечательно
- ААрина22 августа 2024Татьяна, прекрасный гид, умеет рассказывать интересно и увлекать и детей тоже, время в экскурсии пролетело моментом, попутно отгадывали различные ребусы, Татьяна не банальный гид и душевный человек, спасибо за супер экскурсию
- ММилана9 августа 2024Мы заказали две экскурсии с Татьяной. Первая прошла великолепно. С первой минуты мы почувствовали себя очень комфортно, очень много смогли посмотреть и еще больше услышать. Завтра вторая экскурсия. Ждём с нетерпением.
- AAnna9 августа 2024Знакомились со Стокгольмом с замечательным гидом Ириной. Это была интересная, познавательная и нестандартная экскурсия. Это было увлекательно не только для
- ЕЕкатерина23 июля 2024Благодарим за экскурсию и интересный рассказ не только об истории но и современном быте жителей Стокгольма.
- AArkadiy13 июля 2024Очень хороший тур Это была продолжительная но не утомительная экскурсия так как Александр встретил нас в порту и возил нас ко
- IIrina12 июня 2024Нам понравилась экскурсия в сопровождении Александра. Мы смогли увидеть много новых и интересных мест. К сожалению, нам помешал марафон, хотя было интересно наблюдать за ним.
- WWal9 апреля 2024Экскурсия очень интересная! Отлично продуман маршрут, который мы прошли еще самостоятельно не один раз! Ирина компетентный и увлекательный рассказчик! Умеет совместить историю, легенды и современность! Рекомендую!
- KKristina24 октября 2023Огромная благодарность за гибкость и индивидуальный подход. У меня была всего одна ночь на знакомство с городом и мы провели
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «На Рождество»
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