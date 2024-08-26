T Tatyana 10 островов Стокгольма Замечательно

А Арина История Стокгольма без скучных фактов и дат Татьяна, прекрасный гид, умеет рассказывать интересно и увлекать и детей тоже, время в экскурсии пролетело моментом, попутно отгадывали различные ребусы, Татьяна не банальный гид и душевный человек, спасибо за супер экскурсию

М Милана История Стокгольма без скучных фактов и дат Мы заказали две экскурсии с Татьяной. Первая прошла великолепно. С первой минуты мы почувствовали себя очень комфортно, очень много смогли посмотреть и еще больше услышать. Завтра вторая экскурсия. Ждём с нетерпением.

A Anna Стокгольм и его необычные памятники читать дальше нас родителей, но и для наших 15-летних детей. Ирина глубоко владеет материалом и очень эрудированный гид. Это наша лучшая экскурсия с платформы Tripster. С удовольствием буду рекомендовать Ирину всем знакомым! Знакомились со Стокгольмом с замечательным гидом Ириной. Это была интересная, познавательная и нестандартная экскурсия. Это было увлекательно не только для

Е Екатерина История Стокгольма без скучных фактов и дат Благодарим за экскурсию и интересный рассказ не только об истории но и современном быте жителей Стокгольма.

A Arkadiy 10 островов Стокгольма читать дальше всем пунктам экскурсии. Мы получили иного информации о Стокгольме и его истории. Тем кто планирует побывать в Стокгольме очень рекомендуем обратиться к Александру Очень хороший тур Это была продолжительная но не утомительная экскурсия так как Александр встретил нас в порту и возил нас ко

I Irina 10 островов Стокгольма Нам понравилась экскурсия в сопровождении Александра. Мы смогли увидеть много новых и интересных мест. К сожалению, нам помешал марафон, хотя было интересно наблюдать за ним.

W Wal Стокгольм и его необычные памятники Экскурсия очень интересная! Отлично продуман маршрут, который мы прошли еще самостоятельно не один раз! Ирина компетентный и увлекательный рассказчик! Умеет совместить историю, легенды и современность! Рекомендую!