На Рождество – экскурсии в Стокгольм

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Стокгольм на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
10 островов Стокгольма
На машине
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
175 за всё до 8 чел.
Стокгольм и его необычные памятники
Пешая
36 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Необычные памятники Стокгольма: путешествие по скрытым уголкам
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
Завтра в 11:00
9 сен в 08:00
110 за всё до 20 чел.
История Стокгольма без скучных фактов и дат
Пешая
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История Стокгольма: познавательная прогулка без скучных дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
227 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    26 августа 2024
    10 островов Стокгольма
    Замечательно
    ЗамечательноЗамечательноЗамечательно
  • А
    Арина
    22 августа 2024
    История Стокгольма без скучных фактов и дат
    Татьяна, прекрасный гид, умеет рассказывать интересно и увлекать и детей тоже, время в экскурсии пролетело моментом, попутно отгадывали различные ребусы, Татьяна не банальный гид и душевный человек, спасибо за супер экскурсию
  • М
    Милана
    9 августа 2024
    История Стокгольма без скучных фактов и дат
    Мы заказали две экскурсии с Татьяной. Первая прошла великолепно. С первой минуты мы почувствовали себя очень комфортно, очень много смогли посмотреть и еще больше услышать. Завтра вторая экскурсия. Ждём с нетерпением.
  • A
    Anna
    9 августа 2024
    Стокгольм и его необычные памятники
    Знакомились со Стокгольмом с замечательным гидом Ириной. Это была интересная, познавательная и нестандартная экскурсия. Это было увлекательно не только для
    читать дальше

    нас родителей, но и для наших 15-летних детей. Ирина глубоко владеет материалом и очень эрудированный гид. Это наша лучшая экскурсия с платформы Tripster. С удовольствием буду рекомендовать Ирину всем знакомым!

  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    История Стокгольма без скучных фактов и дат
    Благодарим за экскурсию и интересный рассказ не только об истории но и современном быте жителей Стокгольма.
  • A
    Arkadiy
    13 июля 2024
    10 островов Стокгольма
    Очень хороший тур Это была продолжительная но не утомительная экскурсия так как Александр встретил нас в порту и возил нас ко
    читать дальше

    всем пунктам экскурсии. Мы получили иного информации о Стокгольме и его истории. Тем кто планирует побывать в Стокгольме очень рекомендуем обратиться к Александру

  • I
    Irina
    12 июня 2024
    10 островов Стокгольма
    Нам понравилась экскурсия в сопровождении Александра. Мы смогли увидеть много новых и интересных мест. К сожалению, нам помешал марафон, хотя было интересно наблюдать за ним.
  • W
    Wal
    9 апреля 2024
    Стокгольм и его необычные памятники
    Экскурсия очень интересная! Отлично продуман маршрут, который мы прошли еще самостоятельно не один раз! Ирина компетентный и увлекательный рассказчик! Умеет совместить историю, легенды и современность! Рекомендую!
  • K
    Kristina
    24 октября 2023
    Стокгольм и его необычные памятники
    Огромная благодарность за гибкость и индивидуальный подход. У меня была всего одна ночь на знакомство с городом и мы провели
    читать дальше

    прекрасный поздний вечер на тихих и свободных от туристов улочках! Познакомились с городом, его архитектурой, историей, памятниками, интересными местами. Было также интересно узнать об особенностях шведов, их предпочтениях и традициях.

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 10 островов Стокгольма
  2. Стокгольм и его необычные памятники
  3. История Стокгольма без скучных фактов и дат
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Метро
  4. Метро Стокгольма
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в сентябре 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 227. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Стокгольм (Швеция 🇸🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 112 ⭐ отзывов, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам