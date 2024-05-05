3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Юргорден: остров сказок и волшебных приключений в Стокгольме
Погрузитесь в мир шведских сказок на острове Юргорден. От дома Муми-троллей до парка Скансен - каждый уголок оживает сказочными историями
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€115 за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
Путешествие по синей ветке метро Стокгольма: от Solna до Rinkeby
Приглашаем на увлекательное путешествие по синей ветке метро Стокгольма, где каждая станция расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€62.50 за всё до 20 чел.
1 час
Индивидуальная
до 15 чел.
Корабль из Стокгольма: 333 года под водой, история и тайны
Погрузитесь в историю шведского корабля, пролежавшего на дне 333 года, и узнайте его тайны в музее на 7 этажей
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 мая 2024Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.
- SSergei22 января 2024Великолепная познавательная экскурсия супергида! Большое спасибо! Рекомендуем всем.
- ААлла22 ноября 2019Всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Популярные экскурсии»
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