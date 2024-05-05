Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Стокгольм на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Юргорден: остров сказок и волшебных приключений в Стокгольме
Погрузитесь в мир шведских сказок на острове Юргорден. От дома Муми-троллей до парка Скансен - каждый уголок оживает сказочными историями
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
115 за всё до 10 чел.
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
Пешая
3 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
Путешествие по синей ветке метро Стокгольма: от Solna до Rinkeby
Приглашаем на увлекательное путешествие по синей ветке метро Стокгольма, где каждая станция расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
62.50 за всё до 20 чел.
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 15 чел.
Корабль из Стокгольма: 333 года под водой, история и тайны
Погрузитесь в историю шведского корабля, пролежавшего на дне 333 года, и узнайте его тайны в музее на 7 этажей
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Юргорден - остров сказок и сказочных животных
  2. Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
  3. Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Метро
  3. Метро Стокгольма
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в августе 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 115. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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