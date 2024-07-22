Все – экскурсии в Стокгольм

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Стокгольм на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Стокгольм с детьми
Пешая
31 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
201 за всё до 10 чел.
10 островов Стокгольма
На машине
33 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
175 за всё до 8 чел.
Скульптуры Стокгольма
Пешая
27 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
67 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gary
    22 июля 2024
    В Стокгольм с детьми
    Отличный гид. Очень рекомендую семьям с детьми. Очень хорошее отношение к ребенку. Интересные вопросы для ребенка и попытка заинтересовать ребенка, что не мало важно когда Ребенок постоянно в телефоне.
  • D
    Deniss
    15 июля 2024
    В Стокгольм с детьми
    Отлично спланированная и проведённая экскурсия по городу для ребёнка. У Людмилы хорошо поставленая реч и интонация прямо для детский историй,
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    дочка была увлечена интересными городскими историями, легендами и ребусами от Людмилы по поиску скрытых мест и занков в городе. Минимально истории и дат, всё сложное было объяснено для ребёнка на понятном языке и прекрасно отложилось в памяти что всплывало постоянно во время дальнейших прогулок по городу в оставшиеся дни. Родителям тоже понравилось.

  • A
    Arkadiy
    13 июля 2024
    10 островов Стокгольма
    Очень хороший тур Это была продолжительная но не утомительная экскурсия так как Александр встретил нас в порту и возил нас ко
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    всем пунктам экскурсии. Мы получили иного информации о Стокгольме и его истории. Тем кто планирует побывать в Стокгольме очень рекомендуем обратиться к Александру

  • T
    Tatiana
    7 июля 2024
    Скульптуры Стокгольма
    Великолепно провела время с Гузель на экскурсии "Скульптуры Стокгольма". Гузель обладает поистине энциклопедическими знаниями, влюблена в город и влюбляет в него туристов. Спасибо Гузель за проведенное время.
  • I
    Irina
    12 июня 2024
    10 островов Стокгольма
    Нам понравилась экскурсия в сопровождении Александра. Мы смогли увидеть много новых и интересных мест. К сожалению, нам помешал марафон, хотя было интересно наблюдать за ним.
  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Скульптуры Стокгольма
    Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!
  • П
    Павел
    9 января 2024
    В Стокгольм с детьми
    Приятный экскурсовод, рассказывающий легко и с юмором, при этом не поверхностно. Людмила выбрала подходящую форму и содержание экскурсии для нашей группы (родители и дети 10 и 12 лет).
  • К
    Ксения
    7 сентября 2023
    10 островов Стокгольма
    Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2023
    Скульптуры Стокгольма
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, открыли для себя много нового и интересного. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в августе 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 201. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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