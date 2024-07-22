G Gary В Стокгольм с детьми Отличный гид. Очень рекомендую семьям с детьми. Очень хорошее отношение к ребенку. Интересные вопросы для ребенка и попытка заинтересовать ребенка, что не мало важно когда Ребенок постоянно в телефоне.

D Deniss В Стокгольм с детьми читать дальше дочка была увлечена интересными городскими историями, легендами и ребусами от Людмилы по поиску скрытых мест и занков в городе. Минимально истории и дат, всё сложное было объяснено для ребёнка на понятном языке и прекрасно отложилось в памяти что всплывало постоянно во время дальнейших прогулок по городу в оставшиеся дни. Родителям тоже понравилось. Отлично спланированная и проведённая экскурсия по городу для ребёнка. У Людмилы хорошо поставленая реч и интонация прямо для детский историй,

A Arkadiy 10 островов Стокгольма читать дальше всем пунктам экскурсии. Мы получили иного информации о Стокгольме и его истории. Тем кто планирует побывать в Стокгольме очень рекомендуем обратиться к Александру Очень хороший тур Это была продолжительная но не утомительная экскурсия так как Александр встретил нас в порту и возил нас ко

T Tatiana Скульптуры Стокгольма Великолепно провела время с Гузель на экскурсии "Скульптуры Стокгольма". Гузель обладает поистине энциклопедическими знаниями, влюблена в город и влюбляет в него туристов. Спасибо Гузель за проведенное время.

I Irina 10 островов Стокгольма Нам понравилась экскурсия в сопровождении Александра. Мы смогли увидеть много новых и интересных мест. К сожалению, нам помешал марафон, хотя было интересно наблюдать за ним.

К Кристина Скульптуры Стокгольма Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!

П Павел В Стокгольм с детьми Приятный экскурсовод, рассказывающий легко и с юмором, при этом не поверхностно. Людмила выбрала подходящую форму и содержание экскурсии для нашей группы (родители и дети 10 и 12 лет).

К Ксения 10 островов Стокгольма Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)