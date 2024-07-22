2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€201 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
€67 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- GGary22 июля 2024Отличный гид. Очень рекомендую семьям с детьми. Очень хорошее отношение к ребенку. Интересные вопросы для ребенка и попытка заинтересовать ребенка, что не мало важно когда Ребенок постоянно в телефоне.
- DDeniss15 июля 2024Отлично спланированная и проведённая экскурсия по городу для ребёнка. У Людмилы хорошо поставленая реч и интонация прямо для детский историй,
- AArkadiy13 июля 2024Очень хороший тур Это была продолжительная но не утомительная экскурсия так как Александр встретил нас в порту и возил нас ко
- TTatiana7 июля 2024Великолепно провела время с Гузель на экскурсии "Скульптуры Стокгольма". Гузель обладает поистине энциклопедическими знаниями, влюблена в город и влюбляет в него туристов. Спасибо Гузель за проведенное время.
- IIrina12 июня 2024Нам понравилась экскурсия в сопровождении Александра. Мы смогли увидеть много новых и интересных мест. К сожалению, нам помешал марафон, хотя было интересно наблюдать за ним.
- ККристина26 апреля 2024Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!
- ППавел9 января 2024Приятный экскурсовод, рассказывающий легко и с юмором, при этом не поверхностно. Людмила выбрала подходящую форму и содержание экскурсии для нашей группы (родители и дети 10 и 12 лет).
- ККсения7 сентября 2023Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)
- ННаталья27 февраля 2023Добрый день, экскурсия очень понравилась, открыли для себя много нового и интересного. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в августе 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 201. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Стокгольм (Швеция 🇸🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 91 ⭐ отзыв, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь