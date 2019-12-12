Прогуляемся по самой красивой набережной Стокгольма!
Начнем от музея северных народов - он похож на древний сказочный замок 🏰 и поражает воображение. Мы пройдем вдоль ворот, через которые когда то проезжали короли на охоту минуя мост со скульптурами скандинавский божеств, выйдем на самую красивую и дорогую набережную Стокгольма. Вы увидите дома в Югендстиле или артдеко - это место где живут Стокгольмские миллионеры и обязательно узнаете кто да как там проживает.
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 500 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Maria A.
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