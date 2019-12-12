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Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»

4.8
41 отзыв
Maria A.
Maria A. – Гид из Стокгольм
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 0.34 час
  • 👫 Группа не более 500 человек
  • Онлайн-экскурсия
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»

Что вы увидите

  • Здание музея северных народностей
  • голубые ворота
  • набережная в стиле Арт-нуво
  • здание музея армии
  • королевский драматический театр.
Прогуляемся по самой красивой набережной Стокгольма!
Начнем от музея северных народов - он похож на древний сказочный замок 🏰 и поражает воображение. Мы пройдем вдоль ворот, через которые когда то проезжали короли на охоту минуя мост со скульптурами скандинавский божеств, выйдем на самую красивую и дорогую набережную Стокгольма. Вы увидите дома в Югендстиле или артдеко - это место где живут Стокгольмские миллионеры и обязательно узнаете кто да как там проживает.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 500 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Maria A.
Maria A.
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41 отзыв оставили туристы

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