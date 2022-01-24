Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Музей Fotografiska в Стокгольме приглашает нас познакомиться с самыми интересными объектами нашей планеты - от природы и дикой природы до фотожурналистики и сюжетов, концептуальной фотографии и не только. Посмотрите работы фотографов мирового уровня, местных восходящих звезд и меняющихся выставок.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к фотографированию
Доступ на временную выставку (при наличии)
Что не входит
Экскурсии с гидом (доступны на месте за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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