Если Вы не любите ходить протоптанными и избитыми туристическими маршрутами, эта прогулка 👣 для Вас. На острове 🏝️ Södermalm живут коренные шведы. Вы узнаете, как старые рабочие кварталы стали местом хипстерских тусовок, а главное эта прогулка точно не заставит Вас заскучать, так как она проходит в интерактивном формате.

1. Гид ведет экскурсию ⛳ с пражских улиц в прямом эфире.

2. Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.

Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.

Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.

3. На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.

4. Экскурсия проводится по московскому времени.