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Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — Загадочный остров одиноких сердец»

5
2 отзыва
Maria A.
Maria A. – Гид из Стокгольм
Если Вы не любите ходить протоптанными и избитыми туристическими маршрутами, эта прогулка 👣 для Вас.

На острове 🏝️ Седермальм живут коренные шведы.

Вы узнаете, как старые рабочие кварталы стали местом хипстерских тусовок, а главное эта прогулка точно не заставит Вас заскучать, так как она проходит в интерактивном формате.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — Загадочный остров одиноких сердец»
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — Загадочный остров одиноких сердец»

Что вы увидите

  • остров Södermalm
  • смотровые площадки с высоты птичьего полёта
  • шлюз
  • золотой мост
  • ратуша
  • "мосса бакен"
  • красные деревянные домики мастеровых
  • остров с крепостью
Если Вы не любите ходить протоптанными и избитыми туристическими маршрутами, эта прогулка 👣 для Вас. На острове 🏝️ Södermalm живут коренные шведы. Вы узнаете, как старые рабочие кварталы стали местом хипстерских тусовок, а главное эта прогулка точно не заставит Вас заскучать, так как она проходит в интерактивном формате.
1. Гид ведет экскурсию ⛳ с пражских улиц в прямом эфире.
2. Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
3. На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
4. Экскурсия проводится по московскому времени.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — Загадочный остров одиноких сердец»
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — Загадочный остров одиноких сердец»
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — Загадочный остров одиноких сердец»
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — Загадочный остров одиноких сердец»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Maria A.
Maria A.
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2 отзыва оставили туристы

Maria A. проводит ещё 2 экскурсии

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