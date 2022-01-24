Сказочный мир Астрид Линдгрен: Юнибакен

Развлечения для всей семьи в Юнибакене в Юргордене, Стокгольм

4.7
45 отзывов
Входной билет
Сказочный мир Астрид Линдгрен: Юнибакен
Сказочный мир Астрид Линдгрен: Юнибакен
Сказочный мир Астрид Линдгрен: Юнибакен
Сказочный мир Астрид Линдгрен: Юнибакен
Сказочный мир Астрид Линдгрен: Юнибакен
Сказочный мир Астрид Линдгрен: Юнибакен
Сказочный мир Астрид Линдгрен: Юнибакен
Сказочный мир Астрид Линдгрен: Юнибакен
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Насладитесь волшебным и восхитительным днем в Юнибакене в Стокгольме - Юргорден! Здесь оживают книги, наполненные удивительными игривыми выставками, которые вдохновляют детей и их родителей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Юнибакен
  • Одна поездка на поезде Story
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