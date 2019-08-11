Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ощутите эпоху викингов всеми органами чувств
Получите уникальную возможность заглянуть во времена викингов, познакомившись с Лейфуром и Эстрид, двумя реальными персонажами эпохи викингов
Полюбуйтесь драгоценными предметами старины и увлекательными реконструкциями
Отправьтесь в путешествие в X век в легендарную эпоху викингов в атмосфере полного погружения. В часовом туре, который проводится на английском или шведском языках, вы получите реальное представление о том, какой была жизнь викингов – от кровавых сражений и жестоких набегов до идиллической сельской жизни и сложной системы религиозных верований.
Кроме того, вы увидите фигуру викинга в натуральную величину, созданную с использованием ДНК, извлеченной из вековых останков, а также с другими многочисленными артефактами и впечатляющими реконструкциями. Вас ждет захватывающая поездка Saga Ragfrid, где вы познаете настоящий вкус повседневной жизни викингов с точки зрения жены воинственного викинга. В довершение всего этого, перекусите в заведении Glöd, современном нордическом ресторане музея с потрясающим видом на Стокгольмскую гавань.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музей
Аттракцион Ragnfrid's Saga
Аудиогид можно загрузить, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi в Музее викингов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Кредитная карта
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Участие в аттракционе рекомендуется с 7-летнего возраста
Аттракцион Ragnfrid's Saga доступен на английском, шведском, финском, немецком, русском и китайском языках
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 6 лет
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Для этого мероприятия защитные маски необязательны
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
11 авг 2019
(Великобритания)
Несколько забавных фактов и хорошее использование технологий, направленных на представление возраста викингов. Тур был амбициозным, и он представил некоторые факты эпохи викингов. Однако не хватает точности и контекста для более глубокого понимания. Рекомендую Исторический музей в Стокгольме для этого.
А
Аноним
31 окт 2021
(Швеция)
Trevlig åktur. Bra info om Vikingar
M
Martin
5 авг 2021
(Германия)
Das Museum war in Ordnung. Man kann mit Sicherheit, das Eine oder Andere noch besser machen…?! Aber im großen und ganzen hat sich der Besuch gelohnt…
M
Markus
28 июля 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Удачное расположение, приветливый персонал, интересная выставка и привлекательный магазин.
U
Umberto
27 июля 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Тур, который рекомендую
Elsa
22 сен 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Музей расположен в красивом месте. Выставка интересная, поездка отличная. Персонал приятный и дружелюбный. Также есть хороший магазин и кафе. В целом стоящий опыт!
Lee
16 мар 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
действительно большой опыт узнал много нового о викингах и истории
D
Dagmara
28 фев 2020
(Словакия)
Оригинал (en)
Музей викингов предлагает подлинные впечатления каждому посетителю. Неважно, моложе вы или старше, вам там будет чем заняться.
B
Brigita
18 фев 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Музей викингов в Стокгольме великолепен! Это очень познавательно и увлекательно. Музей - действительно отличный опыт для взрослых и детей!
A
Arlette
18 фев 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
очень богатый музей, очень приятный и компетентный персонал, идеальная система бесплатных шкафчиков, позволяющая избавиться от нашего багажа перед посадкой в самолет, позволяющая в полной мере насладиться музеем Карусель Viking особенно интересна
А
Аноним
21 авг 2019
(Великобритания)
Оригинал (en)
Средний стаж. Дорого для того, что было.
А
Аноним
30 июля 2019
(Перу)
Оригинал (es)
Есть гид, который с огромным энтузиазмом и преданностью объясняет жизнь викингов.
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