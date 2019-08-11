Отправьтесь в путешествие в X век в легендарную эпоху викингов в атмосфере полного погружения. В часовом туре, который проводится на английском или шведском языках, вы получите реальное представление о том, какой была жизнь викингов – от кровавых сражений и жестоких набегов до идиллической сельской жизни и сложной системы религиозных верований.

Кроме того, вы увидите фигуру викинга в натуральную величину, созданную с использованием ДНК, извлеченной из вековых останков, а также с другими многочисленными артефактами и впечатляющими реконструкциями. Вас ждет захватывающая поездка Saga Ragfrid, где вы познаете настоящий вкус повседневной жизни викингов с точки зрения жены воинственного викинга. В довершение всего этого, перекусите в заведении Glöd, современном нордическом ресторане музея с потрясающим видом на Стокгольмскую гавань.