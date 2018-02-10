1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

История и архитектура Ратуши

Ратуша Стокгольма — это главное украшение, которое обо многом может рассказать. Вы узнаете её необычную историю 📖, посетите зал заседаний правительства с уникальным потолком, напоминающим корабль викингов, комнату свадеб и галерею Принца для политических банкетов.

Место вручения Нобелевской премии

Вы побываете в Голубом зале, где проходит знаменитый банкет, в зале Трёх Корон, где берут интервью у лауреатов и в Золотом зале, где проходит бал — его стены украшенны византийскими мозаиками. И, конечно, узнаете историю Нобелевской премиии.

При желании можно подняться на 106-метровую башню Ратуши и полюбоваться на город 🏙️ (башня открыта с мая по октябрь).

Организационные детали

Билеты в Ратушу не включены в стоимость экскурсии: 110 крон — взрослые, 90 крон — студенты и пенсионеры, 50 крон — дети, до 12 лет бесплатно.