1 отзыв оставили туристы

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Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде

Узнать историю символа города и пройти по его залам

4
1 отзыв
Valentina
Valentina – Гид из Стокгольм
Стокгольмская Ратуша — это не только место заседаний правительства города — именно здесь проводится знаменитый Нобелевский банкет.

На экскурсии 🧭 вы узнаете необычную историю 📖 Ратуши, посетите её главные залы и сможете полюбоваться Стокгольмом с высоты 106-метровой башни.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €105 за экскурсию

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Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде

Что вас ожидает

История и архитектура Ратуши
Ратуша Стокгольма — это главное украшение, которое обо многом может рассказать. Вы узнаете её необычную историю 📖, посетите зал заседаний правительства с уникальным потолком, напоминающим корабль викингов, комнату свадеб и галерею Принца для политических банкетов.

Место вручения Нобелевской премии
Вы побываете в Голубом зале, где проходит знаменитый банкет, в зале Трёх Корон, где берут интервью у лауреатов и в Золотом зале, где проходит бал — его стены украшенны византийскими мозаиками. И, конечно, узнаете историю Нобелевской премиии.

При желании можно подняться на 106-метровую башню Ратуши и полюбоваться на город 🏙️ (башня открыта с мая по октябрь).

Организационные детали

Билеты в Ратушу не включены в стоимость экскурсии: 110 крон — взрослые, 90 крон — студенты и пенсионеры, 50 крон — дети, до 12 лет бесплатно.

Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentina
Valentina
Я живу в Стокгольме 10 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 9 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею сертификат стокгольмского гида и сертификат, подтверждаемый ежегодно авторитетной комиссией, по работе с людьми на высоте (для прогулок по крышам города). Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
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1 отзыв оставили туристы

10 февраля 2018
Очень приятный гид Валентина Все очень интересно рассказала

Valentina проводит ещё 6 экскурсий

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