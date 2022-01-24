Tom Tits Experiment

Интерактивное практическое развлечение для всей семьи

4.4
5 отзывов
В группе
Tom Tits Experiment
Tom Tits Experiment
Tom Tits Experiment
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Когда речь заходит о науке, чувствуете ли вы, что действительно можете понять что-то только после того, как испытали это сами? Добро пожаловать в эксперимент Tom Tits, интерактивный научный центр для всей семьи. Получите практические знания в области технологий, физики, математики, географии, биологии, иллюзий и многого другого! Сейчас представлены новые экспонаты на 2021 год.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ в парк
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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