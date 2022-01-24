Когда речь заходит о науке, чувствуете ли вы, что действительно можете понять что-то только после того, как испытали это сами? Добро пожаловать в эксперимент Tom Tits, интерактивный научный центр для всей семьи. Получите практические знания в области технологий, физики, математики, географии, биологии, иллюзий и многого другого! Сейчас представлены новые экспонаты на 2021 год.