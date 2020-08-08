61 отзыв оставили туристы

Экскурсия в целом хорошая но есть нюансы :велосипеды старенький и требуют ремонта или замены. И ещё экскурсовод потребовал дополнительную плату за пракат велосипедов в размере 20€ что небыло указано первоначально и было не приятным сюрпризом и ухудшело впечатление об экскурсии. Это не красиво.

Гузель